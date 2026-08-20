Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 127
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Алёна ты тоже можешь написать)) собственно такое дело каждому помогу открыть и отвечу на ваши вопросы которые терзают
письмо пришло сегодня на почту..
для тех, кто думает, что сможет спрятаться от налоговой.. у меня всё официально.. но удивляет то , что карта которая не имеет отношения к налогам и то, что на неё пришёл перевод от человека из России отслеживается как доход.
это к слову о том как банки передают информацию налоговой о ваших счетах.. причём... в этом банке это первый раз было зачисление.. и он уже автоматически передал в налоговую о том что мне перевели деньги с российской карты на российскую
письмо пришло сегодня на почту..
для тех, кто думает, что сможет спрятаться от налоговой.. у меня всё официально.. но удивляет то , что карта которая не имеет отношения к налогам и то, что на неё пришёл перевод от человека из России отслеживается как доход.
это к слову о том как банки передают информацию налоговой о ваших счетах.. причём... в этом банке это первый раз было зачисление.. и он уже автоматически передал в налоговую о том что мне перевели деньги с российской карты на российскую
привет!
С вебмани на банковскую карту есть раздел.
Кто пробовал?
привет!
С вебмани на банковскую карту есть раздел.
Кто пробовал?
Уже полгода, как не работает, выдает "Попробуйте, пожалуйста, позже".
привет!
С вебмани на банковскую карту есть раздел.
Кто пробовал?
Там курс на данный момент вот такой.
Вы ИП?
самозанятый
письмо пришло сегодня на почту..
для тех, кто думает, что сможет спрятаться от налоговой.. у меня всё официально.. но удивляет то , что карта которая не имеет отношения к налогам и то, что на неё пришёл перевод от человека из России отслеживается как доход.
это к слову о том как банки передают информацию налоговой о ваших счетах.. причём... в этом банке это первый раз было зачисление.. и он уже автоматически передал в налоговую о том что мне перевели деньги с российской карты на российскую
основной момент тут это:
что у меня оформлена карта на которую если поступают зачисления, то автоматически я должен заплатить налог..
а тут карта не имеющая отношения к налогам очень странно..в том же сбербанке если зачисление идёт на мои не налоговые карты, то ничего я не должен платить и никаких таких уведомлений не приходило ..
потому что перевод от человека не значит твой доход.. а тут каким-то образом совершенно другой банк в котором я не регистрировал карты самозанятого выдаёт такое оповещение