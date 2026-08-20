Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 6
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Одноразово сделаем завтра до обеда.
огромное спасибо!
Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.
Ренат, подскажите пожалуйста. То что седня будет разморожено, если не вывести, завтра после обеда снова будет заморожено? или же можно будет эти деньги вывести позже, например, 9 числа?
у меня разморозилось, но не все
Аналогично
Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.
Сигналы менять нельзя, так как там сложные условия, связанные с жестким требованием окончания подписки.
Большое спасибо! Все разморозилось и вывелось )
Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.
Сигналы менять нельзя, так как там сложные условия, связанные с жестким требованием окончания подписки.
Спасибо большое,
А можно off top попросит еще ограничение на рост сигналов в 300% убрать в месяц. Ведь есть роботы больше могут показывать и это увеличило бы продажи продуктов в маркете
Рассмотрите, пожалуйста, до 500%.
У меня тоже не разморозилось.
у меня разморозилось, но не все
у меня тоже не все разморозилось, наверное просто нужно больше времени..
К сожалению, нет. Комиссия тоже фиксированная за международные переводы.
В Россию банковские платежи мы не проводим.
то есть вот этот способ с Россией не работает сейчас?
Подскажите пожалуйста кто нибудь вообще так выводил на российские счета? долго идут? или так же как на виза/мастеркард?
то есть вот этот способ с Россией не работает сейчас?
Подскажите пожалуйста кто нибудь вообще так выводил на российские счета? долго идут? или так же как на виза/мастеркард?
Здесь я так не выводил, но это перевод через swift, а он идёт несколько дней.