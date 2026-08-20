Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 6

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Renat Fatkhullin #:

Одноразово сделаем завтра до обеда.

огромное спасибо!

 
Renat Fatkhullin #:

Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.


Ренат, подскажите пожалуйста. То что седня будет разморожено, если не вывести, завтра после обеда снова будет заморожено? или же можно будет эти деньги вывести позже, например, 9 числа?

 
у меня разморозилось, но не все
 
Mikhail Pityugov #:
у меня разморозилось, но не все

Аналогично

 
Renat Fatkhullin #:

Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.

Сигналы менять нельзя, так как там сложные условия, связанные с жестким требованием окончания подписки.

Большое спасибо! Все разморозилось и вывелось )

 
Renat Fatkhullin #:

Заморозки Фриланса и Маркета снимем для абсолютно всех продавцов сегодня в течение нескольких часов.

Сигналы менять нельзя, так как там сложные условия, связанные с жестким требованием окончания подписки.

Спасибо большое, 

А можно off top попросит еще ограничение на рост сигналов в 300% убрать в месяц. Ведь есть роботы больше могут показывать и это увеличило бы продажи продуктов в маркете 

Рассмотрите, пожалуйста, до 500%.

 

У меня тоже не разморозилось.

Не разморозилось

 
Mikhail Pityugov #:
у меня разморозилось, но не все

 у меня тоже не все разморозилось, наверное просто нужно больше времени..

 
Renat Fatkhullin #:

К сожалению, нет. Комиссия тоже фиксированная за международные переводы.

В Россию банковские платежи мы не проводим.

то есть вот этот способ с Россией не работает сейчас? 

Подскажите пожалуйста кто нибудь вообще так выводил на российские счета? долго идут? или так же как на виза/мастеркард?

 
Marat Baiburin #:

то есть вот этот способ с Россией не работает сейчас? 

Подскажите пожалуйста кто нибудь вообще так выводил на российские счета? долго идут? или так же как на виза/мастеркард?

Здесь я так не выводил, но это перевод через swift, а он идёт несколько дней.

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