Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 112

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"способ который работал" он и работает..при условии что в шлюзе есть заявки сопоставимого объёма +- подушка/буфер и сам шлюз имеет юр.полномочия и работает с конкретным фиатом. На форуме WM ответили про это. И простейшие альтернативы тоже указали. Голубев вон даже 2 рубля потратил зазря :-)
 
Maxim Dmitrievsky #:

2 бакса за 100 рублей? )

через приложение был вывод на карту по нормальному курсу через telepay, теперь он не работает, судя по ответу поддержки на их форуме

осталось через биржу по заниженному на 15% курсу, судя по всему. А у вас и того хуже.

Сейчас попробовал из приложения в телефоне.
Нажал на "Перевести" (большая плюшка) - "на банковскую карту" - "WMZ" - и выбрал карту СберМир.
Так как у меня всего 11 WMZ осталось, то система мне предлагает перевести сумму кратную 5, и от 5 до 10 WMZ.
Ввожу 5, и получаю:
5.00 WMZ = 410.47 руб (это, как я понял, уже с коммиссией).

И написано, что среднее время выкупа заявки - 4 часа.

[Удален]  
Sergey Golubev #:

Сейчас попробовал из приложения в телефоне.
Нажал на "Перевести" (большая плюшка) - "на банковскую карту" - "WMZ" - и выбоал карту СберМир.
Так как у меня всего 11 WMZ осталось, то система мне предлагает перевести сумму кратную 5, и от 5 до 10 WMZ.
Ввожу 5, и получаю:
5.00 WMZ = 410.47 руб (это, как я понял, уже с коммиссией).

И написано,что среднее время выкупа заявки - 4 часа.

вот это по нормальному курсу, но вывода теперь не дождетесь :) об этом речь шла.

остальные способы считаю издевательством над здравым смыслом
 
Sergey Golubev #:

Сейчас попробовал из приложения в телефоне.
Нажал на "Перевести" (большая плюшка) - "на банковскую карту" - "WMZ" - и выбрал карту СберМир.
Так как у меня всего 11 WMZ осталось, то система мне предлагает перевести сумму кратную 5, и от 5 до 10 WMZ.
Ввожу 5, и получаю:
5.00 WMZ = 410.47 руб (это, как я понял, уже с коммиссией).

И написано, что среднее время выкупа заявки - 4 часа.

То есть, там два варианта после нажания "WMZ"(в мобильном приложении - на выбор):
- тот, который я описал - мгновенный вывод но невыгодный (он обозначен значком банковской карты),
- и тот, который 5.00 WMZ = 410.47 руб (он обозначен логотипом банка, на который переводится).

 

Да и продажи ниже Ask - это угнетение, нарушение прав и свобод.. :-)

PS/ мир вообще несовершенен

[Удален]  
Sergey Golubev #:

То есть, там два варианта после нажания "WMZ"(в мобильном приложении - на выбор):
- тот, который я описал - мгновенный вывод но невыгодный (он обозначен значком банковской карты),
- и тот, который 5.00 WMZ = 410.47 руб (он обозначен логотипом банка, на который переводится).

первый вариант бредовый, второй перестал работать, осталась p2p биржа по 70

 
Maxim Dmitrievsky #:

первый вариант бредовый, второй перестал работать, осталась p2p биржа по 70

Кстати, про первый вариант.
Если бы я выводил 700 рублей, то с WMZ ушло бы -
10,48 WMZ (включая комиссия) + 0.05 за смс на телефон.

Получается почти по 70, точнее - по 66.47 (и мгновенно).

Тут, наверное, чем больше (выводить) - тем лучше.

[Удален]  
Sergey Golubev #:

Кстати, про первый вариант.
Если бы я выводил 700 рублей, то с WMZ ушло бы -
10,48 WMZ (включая комиссия) + 0.05 за смс на телефон.

Получается почти по 70, точнее - по 66.47 (и мгновенно).

Тут, наверное, чем больше (выводить) - тем лучше.

да, там получается чуть лучше чем через биржу, но курс все равно в районе 71 руб по текущим

а можно было по 80 :)
 
Maxim Dmitrievsky #:

да, там получается чуть лучше чем через биржу, но курс все равно в районе 71 руб по текущим

а можно было по 80 :)

я например с тех пор как курс был 48 дождался сейчас до 80 и очень хорошо на этом заработал). осталось ждать тебе 90 чтобы был вывод по 80 )).. 

[Удален]  
Pavel Malyshko #:

я например с тех пор как курс был 48 дождался сейчас до 80 и очень хорошо на этом заработал). осталось ждать тебе 90 чтобы был вывод по 80 )).. 

Особо не навыводишь мгновенно на карту, лимит 200к руб в мес. 60к в день. 

Через teleplay были нормальные лимиты, в зависимости от аттестата, по хорошему курсу

в крипту выводить тоже невыгодно вроде бы

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