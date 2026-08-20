Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 112
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2 бакса за 100 рублей? )
через приложение был вывод на карту по нормальному курсу через telepay, теперь он не работает, судя по ответу поддержки на их форуме
осталось через биржу по заниженному на 15% курсу, судя по всему. А у вас и того хуже.
Сейчас попробовал из приложения в телефоне.
Нажал на "Перевести" (большая плюшка) - "на банковскую карту" - "WMZ" - и выбрал карту СберМир.
Так как у меня всего 11 WMZ осталось, то система мне предлагает перевести сумму кратную 5, и от 5 до 10 WMZ.
Ввожу 5, и получаю:
5.00 WMZ = 410.47 руб (это, как я понял, уже с коммиссией).
И написано, что среднее время выкупа заявки - 4 часа.
Сейчас попробовал из приложения в телефоне.
Нажал на "Перевести" (большая плюшка) - "на банковскую карту" - "WMZ" - и выбоал карту СберМир.
Так как у меня всего 11 WMZ осталось, то система мне предлагает перевести сумму кратную 5, и от 5 до 10 WMZ.
Ввожу 5, и получаю:
5.00 WMZ = 410.47 руб (это, как я понял, уже с коммиссией).
И написано,что среднее время выкупа заявки - 4 часа.
вот это по нормальному курсу, но вывода теперь не дождетесь :) об этом речь шла.остальные способы считаю издевательством над здравым смыслом
Сейчас попробовал из приложения в телефоне.
Нажал на "Перевести" (большая плюшка) - "на банковскую карту" - "WMZ" - и выбрал карту СберМир.
Так как у меня всего 11 WMZ осталось, то система мне предлагает перевести сумму кратную 5, и от 5 до 10 WMZ.
Ввожу 5, и получаю:
5.00 WMZ = 410.47 руб (это, как я понял, уже с коммиссией).
И написано, что среднее время выкупа заявки - 4 часа.
То есть, там два варианта после нажания "WMZ"(в мобильном приложении - на выбор):
- тот, который я описал - мгновенный вывод но невыгодный (он обозначен значком банковской карты),
- и тот, который 5.00 WMZ = 410.47 руб (он обозначен логотипом банка, на который переводится).
Да и продажи ниже Ask - это угнетение, нарушение прав и свобод.. :-)
PS/ мир вообще несовершенен
То есть, там два варианта после нажания "WMZ"(в мобильном приложении - на выбор):
- тот, который я описал - мгновенный вывод но невыгодный (он обозначен значком банковской карты),
- и тот, который 5.00 WMZ = 410.47 руб (он обозначен логотипом банка, на который переводится).
первый вариант бредовый, второй перестал работать, осталась p2p биржа по 70
первый вариант бредовый, второй перестал работать, осталась p2p биржа по 70
Кстати, про первый вариант.
Если бы я выводил 700 рублей, то с WMZ ушло бы -
10,48 WMZ (включая комиссия) + 0.05 за смс на телефон.
Получается почти по 70, точнее - по 66.47 (и мгновенно).
Тут, наверное, чем больше (выводить) - тем лучше.
Кстати, про первый вариант.
Если бы я выводил 700 рублей, то с WMZ ушло бы -
10,48 WMZ (включая комиссия) + 0.05 за смс на телефон.
Получается почти по 70, точнее - по 66.47 (и мгновенно).
Тут, наверное, чем больше (выводить) - тем лучше.
да, там получается чуть лучше чем через биржу, но курс все равно в районе 71 руб по текущима можно было по 80 :)
да, там получается чуть лучше чем через биржу, но курс все равно в районе 71 руб по текущима можно было по 80 :)
я например с тех пор как курс был 48 дождался сейчас до 80 и очень хорошо на этом заработал). осталось ждать тебе 90 чтобы был вывод по 80 ))..
я например с тех пор как курс был 48 дождался сейчас до 80 и очень хорошо на этом заработал). осталось ждать тебе 90 чтобы был вывод по 80 ))..
Особо не навыводишь мгновенно на карту, лимит 200к руб в мес. 60к в день.
Через teleplay были нормальные лимиты, в зависимости от аттестата, по хорошему курсу
в крипту выводить тоже невыгодно вроде бы