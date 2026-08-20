Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 83

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Только что обнаружил, что комиссия при выводе WMZ -> карты банков РФ возросла с 2.5% до 10%  :-((

Сроки выводов обычно и так составляли от 3 дней до бесконечности!

Конкурентов у Webmoney нет, творят - что хотят.


 
Mikhail Zhitnev #:

Только что обнаружил, что комиссия при выводе WMZ -> карты банков РФ возросла с 2.5% до 10%  :-((

Сроки выводов обычно и так составляли от 3 дней до бесконечности!

Конкурентов у Webmoney нет, творят - что хотят.


вы не туда смотрите..

это один из способов вывода..

там давно 10% комиссия для всех банков кто выводит доллары (это не нововведение Вебмани это законодательство РФ) ... если выводить определённым способом..

сейчас зашёл как было 2.5% так и осталось. вывод на карту..

 


вот
 
если выводить WMZ то 2.5 %

вы получите рубли.. если выводить доллары то будете платить комиссию 10%..

WMZ это не доллары если что а титульный знак.. поэтому при выводе их 2.5 %

а если вы выводите конкретно доллары то получаете комиссию 10%(то есть указываете сумму 1000 долларов и 1000 долларов вам зачисляют.. а не рубли)
 
Pavel Malyshko #:
если выводить WMZ то 2.5 %

вы получите рубли.. если выводить доллары то будете платить комиссию 10%..

WMZ это не доллары если что а титульный знак.. поэтому при выводе их 2.5 %

а если вы выводите конкретно доллары то получаете комиссию 10%(то есть указываете сумму 1000 долларов и 1000 долларов вам зачисляют.. а не рубли)
Я всегда выводил через этот метод С2С с комиссией 2%, позже стало 2.5. Хорошо, тогда можете опубликовать ссылку, где вывод WMZ остался 2.5%? Почему-то не могу его найти.
 
Mikhail Zhitnev #:

Сроки выводов обычно и так составляли от 3 дней до бесконечности!



нет такого как три дня..

вывод моментальный максимум 10 минут и деньги приходят от Киви Банка всегда.. если вы выбираете другой способ.. то там есть такое до 3х дней.. но там не факт что будет обработана ваша заявка и по истечению трёх дней деньги могут вернуть обратно на счёт..

когда у меня возникают вопросы я звоню на платную горячую линию Вебмани.. они смотрят и отвечают на ваши вопросы..




вот с мобильного приложения данные сейчас сделал скрин.. с компьютера не вывожу..

2.5 % +40 рублей

у меня персональный аттестат


 
Pavel Malyshko #:

нет такого как три дня..

вывод моментальный максимум 10 минут и деньги приходят от Киви Банка всегда.. если вы выбираете другой способ.. то там есть такое до 3х дней.. но там не факт что будет обработана ваша заявка и по истечению трёх дней деньги могут вернуть обратно на счёт..

когда у меня возникают вопросы я звоню на платную горячую линию Вебмани.. они смотрят и отвечают на ваши вопросы..




вот с мобильного приложения данные сейчас сделал скрин.. с компьютера не вывожу..

2.5 % +40 рублей

у меня персональный аттестат


Спасибо...  посмотрел я данный сервис. Там курс на вывод примерно 53.55. 

Наверное, лучше уже ничего не будет.

 
Mikhail Zhitnev #:

Спасибо...  посмотрел я данный сервис. Там курс на вывод примерно 53.55. 

Наверное, лучше уже ничего не будет.


Вывод через exchenger на карту или СБП сейчас 54.60, т.е. те же -10% от курса ЦБ. По срокам - от минут до часа

 

Да, стоило бы администрации проработать ввод/вывод посредством криптовалюты. Там потерь на комиссиях будет меньше будет, а способ универсальный для всех регионов.

И дело даже не в комиссии WM. Прикроют этот метод, и не останется НИЧЕГО!
 
Andrey Kaunov #:

Да, стоило бы администрации проработать ввод/вывод посредством криптовалюты. Там потерь на комиссиях будет меньше будет, а способ универсальный для всех регионов.

И дело даже не в комиссии WM. Прикроют этот метод, и не останется НИЧЕГО!

Проблема с Вебмани может возникнуть только если Вебмани не будет.. Вебмани это как те же криптокошельки как вы его прикроете? заблокируете сайт? есть VPN... 
платежи происходят через интернет минуя банки с кошелька на кошелёк по всему миру..для этого нужен только интернет.

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