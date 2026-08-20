Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 83
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Только что обнаружил, что комиссия при выводе WMZ -> карты банков РФ возросла с 2.5% до 10% :-((
Сроки выводов обычно и так составляли от 3 дней до бесконечности!
Конкурентов у Webmoney нет, творят - что хотят.
Только что обнаружил, что комиссия при выводе WMZ -> карты банков РФ возросла с 2.5% до 10% :-((
Сроки выводов обычно и так составляли от 3 дней до бесконечности!
Конкурентов у Webmoney нет, творят - что хотят.
вы не туда смотрите..
это один из способов вывода..
там давно 10% комиссия для всех банков кто выводит доллары (это не нововведение Вебмани это законодательство РФ) ... если выводить определённым способом..
сейчас зашёл как было 2.5% так и осталось. вывод на карту..
вот
вы получите рубли.. если выводить доллары то будете платить комиссию 10%..
WMZ это не доллары если что а титульный знак.. поэтому при выводе их 2.5 %
а если вы выводите конкретно доллары то получаете комиссию 10%(то есть указываете сумму 1000 долларов и 1000 долларов вам зачисляют.. а не рубли)
если выводить WMZ то 2.5 %
вы получите рубли.. если выводить доллары то будете платить комиссию 10%..
WMZ это не доллары если что а титульный знак.. поэтому при выводе их 2.5 %
а если вы выводите конкретно доллары то получаете комиссию 10%(то есть указываете сумму 1000 долларов и 1000 долларов вам зачисляют.. а не рубли)
Сроки выводов обычно и так составляли от 3 дней до бесконечности!
нет такого как три дня..
вывод моментальный максимум 10 минут и деньги приходят от Киви Банка всегда.. если вы выбираете другой способ.. то там есть такое до 3х дней.. но там не факт что будет обработана ваша заявка и по истечению трёх дней деньги могут вернуть обратно на счёт..
когда у меня возникают вопросы я звоню на платную горячую линию Вебмани.. они смотрят и отвечают на ваши вопросы..
вот с мобильного приложения данные сейчас сделал скрин.. с компьютера не вывожу..
2.5 % +40 рублей
у меня персональный аттестат
нет такого как три дня..
вывод моментальный максимум 10 минут и деньги приходят от Киви Банка всегда.. если вы выбираете другой способ.. то там есть такое до 3х дней.. но там не факт что будет обработана ваша заявка и по истечению трёх дней деньги могут вернуть обратно на счёт..
когда у меня возникают вопросы я звоню на платную горячую линию Вебмани.. они смотрят и отвечают на ваши вопросы..
вот с мобильного приложения данные сейчас сделал скрин.. с компьютера не вывожу..
2.5 % +40 рублей
у меня персональный аттестат
Спасибо... посмотрел я данный сервис. Там курс на вывод примерно 53.55.
Наверное, лучше уже ничего не будет.
Спасибо... посмотрел я данный сервис. Там курс на вывод примерно 53.55.
Наверное, лучше уже ничего не будет.
Вывод через exchenger на карту или СБП сейчас 54.60, т.е. те же -10% от курса ЦБ. По срокам - от минут до часа
Да, стоило бы администрации проработать ввод/вывод посредством криптовалюты. Там потерь на комиссиях будет меньше будет, а способ универсальный для всех регионов.И дело даже не в комиссии WM. Прикроют этот метод, и не останется НИЧЕГО!
Да, стоило бы администрации проработать ввод/вывод посредством криптовалюты. Там потерь на комиссиях будет меньше будет, а способ универсальный для всех регионов.И дело даже не в комиссии WM. Прикроют этот метод, и не останется НИЧЕГО!
Проблема с Вебмани может возникнуть только если Вебмани не будет.. Вебмани это как те же криптокошельки как вы его прикроете? заблокируете сайт? есть VPN...
платежи происходят через интернет минуя банки с кошелька на кошелёк по всему миру..для этого нужен только интернет.