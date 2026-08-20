Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 169

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Aleksei Zaitsev #:
Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?

смотреть в обменнике курсы какие предложены

 
Aleksei Zaitsev #:
Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?
непосредственно с WMT можно отправить. комиссия от 2 до 10 USDT в зависимости от типа
 
Aleksei Zaitsev #:
Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?

https://wmt.web.money/?dp=f69dab744a87f12950a8aba1e169a79d

WMT Guarantor
  • wmt.web.money
Официальный сервис системы позволяет производить обмен с WebMoney кошельков WMT на USDT и обратно, а также удобно хранить и распоряжаться вашим USDT.
 

Спасибо за советы, с вашей помощью вывел следующим образом:

1. с MQL5 выводил сумму $480 на WebMoney кошелек WMT, получил  $470,59,  комиссия составила 2%.

2. с WMT кошелька выводил на USDT TRC-20 кошелек, нашел обмен на USDT прямо в мобильном приложении WebMoney, курс 1 WMT = 1 USDT, комиссия за перевод $4 в независимости от суммы.  

Считаю что это наиболее выгодный вариант вывода денег с MQL5 на USDT кошелек.

Файлы:
photo_2024-06-22_11-37-34.jpg  54 kb
 

Не работает вывод на Т кошелек.

У кого-то работает?

 
Aleksandr Tarasenko #:

Не работает вывод на Т кошелек.

У кого-то работает?

Все работает без проблем
 

Создал Т-кошелек и попытался вывести средства.

Нажал отправить SMS для подтверждения (1 раз!!!). Сайт подвис на минуту и в итоге получил вот это сообщение.


 
Mikhail Zhitnev #:
Нажал отправить SMS

Через Телегу точно код приходит

 
Vitaliy Kuznetsov #:


спасибо, попробую через 24 часа 

 
Mikhail Zhitnev #:

Создал Т-кошелек и попытался вывести средства.

Нажал отправить SMS для подтверждения (1 раз!!!). Сайт подвис на минуту и в итоге получил вот это сообщение.


периодически бывает глючит при смене данных

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