Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 169
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Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?
смотреть в обменнике курсы какие предложены
Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?
Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?
https://wmt.web.money/?dp=f69dab744a87f12950a8aba1e169a79d
Спасибо за советы, с вашей помощью вывел следующим образом:
1. с MQL5 выводил сумму $480 на WebMoney кошелек WMT, получил $470,59, комиссия составила 2%.
2. с WMT кошелька выводил на USDT TRC-20 кошелек, нашел обмен на USDT прямо в мобильном приложении WebMoney, курс 1 WMT = 1 USDT, комиссия за перевод $4 в независимости от суммы.
Считаю что это наиболее выгодный вариант вывода денег с MQL5 на USDT кошелек.
Не работает вывод на Т кошелек.
У кого-то работает?
Не работает вывод на Т кошелек.
У кого-то работает?
Создал Т-кошелек и попытался вывести средства.
Нажал отправить SMS для подтверждения (1 раз!!!). Сайт подвис на минуту и в итоге получил вот это сообщение.
Нажал отправить SMS
Через Телегу точно код приходит
спасибо, попробую через 24 часа
Создал Т-кошелек и попытался вывести средства.
Нажал отправить SMS для подтверждения (1 раз!!!). Сайт подвис на минуту и в итоге получил вот это сообщение.
периодически бывает глючит при смене данных