Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 168

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Не работает



 
Alexander Puzanov #:

Не работает



Аналогичная ситуация...

 
Да вывод на webmoney вновь не работает
 
Можно предположить, что работа WM была как-то завязана с МБ
 
Alexander Puzanov #:

Не работает

Днём 19-го было норм.
 

Спасибо работникам сервиса за оперативность!

Вывод через WM работает...

 
Только что пробовал вывести на WMZ, не работает вывод! Пишет что " Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями. "
 
Aleksei Zaitsev #:
Только что пробовал вывести на WMZ, не работает вывод! Пишет что " Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями. "

Выводите на WMT

 
Andrey Gavrilov #:

Выводите на WMT

Андрей, спасибо большое за совет! Вывел без заморочек на WMT!

 
Ребят, подскажите как вывести с WMT на USDT TRC-20 крипто кошелек с наименьшими потерями?
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