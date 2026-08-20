Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 168
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Не работает
Не работает
Аналогичная ситуация...
Не работает
Спасибо работникам сервиса за оперативность!
Вывод через WM работает...
Только что пробовал вывести на WMZ, не работает вывод! Пишет что " Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями. "
Выводите на WMT
Выводите на WMT
Андрей, спасибо большое за совет! Вывел без заморочек на WMT!