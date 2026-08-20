Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 165
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Теперь пополняю WMT с карты Сбербанка (скриншоты с телефона):
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Кстати, в приложении Сбербанка написано, что 50 руб - это комиссия (написано отдельной строкой), а сумма снятия с карты (без комиссии) 902,65
(с комиссией получается 952,65).
Я думаю, что пополнять на небольшие суммы - не выгодно (из-за комиссии) ...
Пополняйте через биржу зачем вам эти комиссии в виде 50 рублей.
Ну при вводе денег на сайт 1 WMT = 1$ MQL
А как обстоят дела с выводом с сайта? 1$ MQL будет равняться 1 WMT ?
Ну при вводе денег на сайт 1 WMT = 1$ MQL
А как обстоят дела с выводом с сайта? 1$ MQL будет равняться 1 WMT ?
Где вы их взяли, продуктов ноль и не разработчик ?
Где вы их взяли, продуктов ноль и не разработчик ?
Вы очень невнимательно ковыряетесь в чужих профилях, Володимир...)))
Вы решили прорекламировать мой профиль и показать свою глупость?
За рекламу спасибо.
Можете еще и отзывы на выполненные работы выложить. Вы видели отзывы лучше? )))
Ничего я хитрого не делаю.
Я пополнял свой mql5 профиль раньше с WMZ, а сейчас буду с WMT.
Но WMT у меня нет, а WMZ - аж целых 3 (осталось от предыдущего пополнения).
Вот я хочу менять эти 3 WMZ (которые уже не нужны) на WMT (которыми я буду пополнять профиль) - скриншоты с телефона -
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Завтра - следующий этап: я попробую пополнить эти WMT с карты РФ (без WMZ).
А потом с WMT - пополню свой профиль тут (раньше пополнял с WMZ, а теперь эти WMZ не нужны).
Там прекрасная внутренняя биржа с хорошими курсами, почему ею не пользуетесь?
Делать пополнение с карты и съем на карту методами кошелька не выгодно используйте их биржу..
Вы очень невнимательно ковыряетесь в чужих профилях, Володимир...)))
Вы решили прорекламировать мой профиль и показать свою глупость?
За рекламу спасибо.
Можете еще и отзывы на выполненные работы выложить. Вы видели отзывы лучше? )))
Да, был невнимателен сорри
Ну при вводе денег на сайт 1 WMT = 1$ MQL
А как обстоят дела с выводом с сайта? 1$ MQL будет равняться 1 WMT ?
вы получаете WMT, а WMT един для всех
А как долго происходит вывод на WMT? У меня замороженная операция висит уже несколько часов. На WMZ выводилось практически мгновенно.