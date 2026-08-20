Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 162

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Andrey F. Zelinsky #:

почему должно зависеть от региона?

кстати, на ввод тоже стоит WMZ

Где-то отмечали (это официальный но старый пост был, сейчас этот пост не найду), что состав платежных систем на ввод и вывод оптимизируется у пользователей в зависимости от региона (Китай, и так далее).
 
Sergey Golubev #:
Где-то отмечали (это официальный но старый пост был, сейчас этот пост не найду), что состав платежных систем на ввод и вывод оптимизируется у пользователей в зависимости от региона (Китай, и так далее).

видать: "По Сеньке шапка, по Ереме колпак"

 
Sergey Golubev #:

Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -

1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.

------------------

Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.

Зачем такие сложности. WMT можно вывести прямо на рублёвую карту по нормальному курсу через биржу:


 
Мои поздравления коллеги) 
 
Вывод на WMT работает. Вывел 10 минут назад. Ура !
 
По всей видимости вывод всё это время не работал из-за того-что делали переход с WMZ на WMT о чём и говорила платёжная система Webmoney
 
Pavel Malyshko #:
По всей видимости вывод всё это время не работал из-за того-что делали переход с WMZ на WMT о чём и говорила платёжная система Webmoney

Похоже на то. Если бы об этом где-то упомянули то всем было бы намного спокойнее.

 
Мои поздравления. Ура, товарищи.
Спасибо, Metaquotes, сюрприз так сюрприз.
 
Artyom Trishkin #:

Нет денег для вывода, но WMT:


А про Россию ничего не сказано. Чему вы радуетесь? Или я чего-то ничего не понимаю?


 
Alexey Viktorov #:

А про Россию ничего не сказано. Чему вы радуетесь? Или я чего-то ничего не понимаю?


зачем тебе этот супер-надежный банковский счёт в "следующих странах" -- то такой себе уже междусобойчик.

в WebMoney есть p2p биржа, на которой можно обменять WMT-->РФ-Карта -- можно через Гаранта перелить в USDT, дальше также через обменник на РФ-Карту

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