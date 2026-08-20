Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 162
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почему должно зависеть от региона?
кстати, на ввод тоже стоит WMZ
Где-то отмечали (это официальный но старый пост был, сейчас этот пост не найду), что состав платежных систем на ввод и вывод оптимизируется у пользователей в зависимости от региона (Китай, и так далее).
видать: "По Сеньке шапка, по Ереме колпак"
Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -
1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.
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Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.
Зачем такие сложности. WMT можно вывести прямо на рублёвую карту по нормальному курсу через биржу:
По всей видимости вывод всё это время не работал из-за того-что делали переход с WMZ на WMT о чём и говорила платёжная система Webmoney
Похоже на то. Если бы об этом где-то упомянули то всем было бы намного спокойнее.
Нет денег для вывода, но WMT:
А про Россию ничего не сказано. Чему вы радуетесь? Или я чего-то ничего не понимаю?
А про Россию ничего не сказано. Чему вы радуетесь? Или я чего-то ничего не понимаю?
зачем тебе этот супер-надежный банковский счёт в "следующих странах" -- то такой себе уже междусобойчик.
в WebMoney есть p2p биржа, на которой можно обменять WMT-->РФ-Карта -- можно через Гаранта перелить в USDT, дальше также через обменник на РФ-Карту