Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 164

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Alexey Viktorov #:

Есть хороший анекдот на тему «… в сказки веришь…», но писать его тут я не буду.

Если WMZ == 1$ MQ и обмен по 75₽ и тут-же 1 WMT == 1$ MQ и обмен по 90₽ при том, что 1 WMT == 1.26 WMZ как-то очень смахивает на сказку про бабу Ягу, которая работала уборщицей в вытрезвителе.

Понятно всё, да не верится. Кто в этой конструкции остаётся в накладе? Придержи свой гонор и попробуй ответить на этот вопрос…

1 == 1 == 1.26 так не бывает.

ок старый, выводи wmz по 74. так надежней!

 
Yuriy Bykov #:

Скорее всего, вы посмотрели курс обмена только в одну сторону. Вы покупаете 1 WMT и отдаёте за это 1.26 WMZ. Если будете покупать 1 WMZ, то будете отдавать 1.26 WMT.

Ничего я хитрого не делаю.

Я пополнял свой mql5 профиль раньше с WMZ, а сейчас буду с WMT.
Но WMT у меня нет, а WMZ - аж целых 3 (осталось от предыдущего пополнения).

Вот я хочу менять эти 3 WMZ (которые уже не нужны) на WMT (которыми я буду пополнять профиль) - скриншоты с телефона -

-------------------------

Завтра - следующий этап: я попробую пополнить эти WMT с карты РФ (без WMZ).
А потом с WMT - пополню свой профиль тут (раньше пополнял с WMZ, а теперь эти WMZ не нужны).

 
Andrey F. Zelinsky #:

так в чём же и интрига -- 1 WMZ не равен 1 долл -- вот с такой жуткой разницей, как показал Голубев выше -- хотя 1 долл МК выводился в 1 WMZ -- равно как 1 WMZ вводится как 1 долл МК.

вывод неравноценный не суть -- но почему был выгоден неравноценный ввод -- для меня не понятно и загадка -- думаю, что никогда не узнаю разгадку -- допускаю, что по объёмам ввод/вывод WMZ уравновешен, потому не критично -- да и другого направления, кроме как WMZ, не было доступно для МК.

изначально курс WMZ был один к одному..затем правила Вебмани изменили и курс определяют пользователи на бирже..

На MQL5 видимо особо не заморачивались и не жадничали по этому поводу.. потому-что пользователи покупающие за WMZ брали продукты выгоднее курса доллара не менее чем на 10% 
тем временем продавцы выводя на банковские карты получали полную стоимость доллара за вычетом комиссии MQL5 20%

итого получается если покупатель брал продукт за WMZ а продавец выводил деньги на карту, и если разница курсов между долларом и WMZ составляла 15%

то mql5 зарабатывали вместо 20% с продажи всего 5% ведь они как бы отдавали на 15% больше продавцу чем получили от покупателя

 
Sergey Golubev #:

Ничего я хитрого не делаю.

Я пополнял свой mql5 профиль раньше с WMZ, а сейчас буду с WMT.
Но WMT у меня нет, а WMZ - аж целых 3 (осталось от предыдущего пополнения).

Вот я хочу менять эти 3 WMZ (которые уже не нужны) на WMT (которыми я буду пополнять профиль) - скриншоты с телефона -

-------------------------

Завтра - следующий этап: я попробую пополнить эти WMT с карты РФ (без WMZ).
А потом с WMT - пополню свой профиль тут (раньше пополнял с WMZ, а теперь эти WMZ не нужны).

если не секрет зачем модератору пополнять свой баланс?)

 
Pavel Malyshko #:

если не секрет зачем модератору пополнять свой баланс?)

Для MQL5 VPS
 
Yuriy Bykov #:

Скорее всего, вы посмотрели курс обмена только в одну сторону. Вы покупаете 1 WMT и отдаёте за это 1.26 WMZ. Если будете покупать 1 WMZ, то будете отдавать 1.26 WMT.

Ну вот теперь мне всё стало понятно. Это просто внутренние комиссии WM. 

А интересно как будет перевод с WMZ на WMT другого человека?

 

Sergey Golubev #:

Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.

Я имел ввиду, что вот так, как выделенной части, сделать не получится: после вывода отсюда 3 WMT при конвертации в WebMoney в WMZ получится меньше 3 WMZ, а не больше. 


 
Alexey Viktorov #:

Ну вот теперь мне всё стало понятно. Это просто внутренние комиссии WM. 

А интересно как будет перевод с WMZ на WMT другого человека?

Напрямую нельзя, нужно сначала обменять WMZ на WMT. Комиссия за внутренний обмен 0.8%, если не ошибаюсь, в этом направлении.

В общем, WM сами свою WMZ практически похоронили из-за конского курса и комсы. А может и не сами, хз.

Кстати, с WMT можно прямо оплачивать услуги, например, сотовую связь прямо в кошеле, но это не интересно из за тех же комиссий.

 
Sergey Golubev #:
...

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Завтра - следующий этап: я попробую пополнить эти WMT с карты РФ (без WMZ).
А потом с WMT - пополню свой профиль тут (раньше пополнял с WMZ, а теперь эти WMZ не нужны).

Теперь пополняю WMT с карты Сбербанка (скриншоты с телефона):

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Кстати, в приложении Сбербанка написано, что 50 руб - это комиссия (написано отдельной строкой), а сумма снятия с карты (без комиссии) 902,65
(с комиссией получается 952,65).

Я думаю, что пополнять на небольшие суммы - не выгодно (из-за комиссии) ...

 
Alexey Viktorov #:

Пару лет назад я оплачивал товары на али, WMZ и никаких расхождений. Сколько вывел со счёта MQ столько было на WMZ и 1$ на али был равен 1 WMZ. А теперь совсем не понятно. Как может такое быть, 1$ MQ == 1 WMZ и 1$ MQ == 1 WMT но 1 WMZ != 1 WMT — чушь какая-то…

После отзыва лицензии у Российского гаранта Webmoney, курс перестал быть паритетным и стал формироваться за счет биржи внутреннего обмена. Поэтому 1 wmz уже давно не равняется 1 $, а равен он примерно -15% от офф. курса. Поэтому и появилась новая валюта WMT которая привязана к USDT. Отсюда и такое ликование у местных.

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