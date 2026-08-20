Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 163

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Alexandr Gershkevich #:
Вывод на WMT работает. Вывел 10 минут назад. Ура !

Конкретные суммы не интересуют. Просто посчитайте пожалуйста сколько будет WMT если со счёта MQ вывести 100$


Andrey F. Zelinsky #:

зачем тебе этот супер-надежный банковский счёт в "следующих странах" -- то такой себе уже междусобойчик.

в WebMoney есть p2p биржа, на которой можно обменять WMT-->РФ-Карта -- можно через Гаранта перелить в USDT, дальше также через обменник на РФ-Карту

А разве WMZ нельзя было через пи-тупи вывести в ₽ ?

Разве сейчас один $ со счёта MQ равен одному WMT и в то-же время 1 WMT == 1.26 WMZ……… Что-то не склеивается в моей голове…

 
Alexey Viktorov #:

Разве сейчас один $ со счёта MQ равен одному WMT ...

да, сейчас паритет -- 1 долл МК == 1 WMT == 1 долл нал. (без учёта комиссий на трансакции и курс обмена)

 
Andrey F. Zelinsky #:

да, сейчас -- 1 долл МК == 1 WMT == 1 долл нал. (без учёта комиссий на трансакции и курс обмена)

Но тогда почему внутри WM такое

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Как теперь выводить деньги с MQL5.com?

Sergey Golubev, 2024.06.03 10:33

Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -

1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.

------------------

Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.

-------------------

Ну а ввод на WMT лучше делать в вебманях без WMZ (с карты внутри вебмани).
Ввод на WMZ с карты (и потом с WMZ сюда на mql5 профиль) - я делал несколько раз. Попробую потом ввод (с карты РФ) внутри вебмани сразу на WMT (и потом сюда на свой mql5 профиль) - проблем не должно быть.

Ведь на WMZ выводилось 1:1

Что-то тут не так. Ведь ты сам не выводил сейчас?

 
Alexey Viktorov #:

Конкретные суммы не интересуют. Просто посчитайте пожалуйста сколько будет WMT если со счёта MQ вывести 100$



98 будет на вебмани..что тут считать?

 
Pavel Malyshko #:

98 будет на вебмани..что тут считать?

Как в театре — «Не верю…»

Комиссии лучше оставить за скобками, это доп расходы 2% 

 
Alexey Viktorov #:

Но тогда почему внутри WM такое

Ведь на WMZ выводилось 1:1

Что-то тут не так. Ведь ты сам не выводил сейчас?

так в чём же и интрига -- 1 WMZ не равен 1 долл -- вот с такой жуткой разницей, как показал Голубев выше -- хотя 1 долл МК выводился в 1 WMZ -- равно как 1 WMZ вводится как 1 долл МК.

вывод неравноценный не суть -- но почему был выгоден неравноценный ввод -- для меня не понятно и загадка -- думаю, что никогда не узнаю разгадку -- допускаю, что по объёмам ввод/вывод WMZ уравновешен, потому не критично -- да и другого направления, кроме как WMZ, не было доступно для МК.

 
Andrey F. Zelinsky #:

так в чём же и интрига -- 1 WMZ не равен 1 долл -- вот с такой жуткой разницей, как показал Голубев выше -- хотя 1 долл МК выводился в 1 WMZ -- равно как 1 WMZ вводится как 1 долл МК.

вывод неравноценный не суть -- но почему был выгоден неравноценный ввод -- для меня не понятно и загадка -- думаю, что никогда не узнаю разгадку -- допускаю, что по объёмам ввод/вывод WMZ уравновешен, потому не критично -- да и другого направления, кроме как WMZ, не было доступно для МК.

Пару лет назад я оплачивал товары на али, WMZ и никаких расхождений. Сколько вывел со счёта MQ столько было на WMZ и 1$ на али был равен 1 WMZ. А теперь совсем не понятно. Как может такое быть, 1$ MQ == 1 WMZ и 1$ MQ == 1 WMT но 1 WMZ != 1 WMT — чушь какая-то…

 
Alexey Viktorov #:

Пару лет назад я оплачивал товары на али, WMZ и никаких расхождений. Сколько вывел со счёта MQ столько было на WMZ и 1$ на али был равен 1 WMZ. А теперь совсем не понятно. Как может такое быть, 1$ MQ == 1 WMZ и 1$ MQ == 1 WMT но 1 WMZ != 1 WMT — чушь какая-то…

чего непонятного, вчера бакс выводил с вебмани по 75, сейчас по 90. + можно вывести недорого на криптобиржи.( а отдуда хоть в гондурас, хоть в котдивуар) В чем недовольство?

 
Evgeny Belyaev #:

чего непонятного, вчера бакс выводил с вебмани по 75, сейчас по 90. + можно вывести недорого на криптобиржи.( а отдуда хоть в гондурас, хоть в котдивуар) В чем недовольство?

Есть хороший анекдот на тему «… в сказки веришь…», но писать его тут я не буду.

Если WMZ == 1$ MQ и обмен по 75₽ и тут-же 1 WMT == 1$ MQ и обмен по 90₽ при том, что 1 WMT == 1.26 WMZ как-то очень смахивает на сказку про бабу Ягу, которая работала уборщицей в вытрезвителе.

Понятно всё, да не верится. Кто в этой конструкции остаётся в накладе? Придержи свой гонор и попробуй ответить на этот вопрос…

1 == 1 == 1.26 так не бывает.

 
Sergey Golubev #:

Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -

1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.

------------------

Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.

Скорее всего, вы посмотрели курс обмена только в одну сторону. Вы покупаете 1 WMT и отдаёте за это 1.26 WMZ. Если будете покупать 1 WMZ, то будете отдавать 1.26 WMT.

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