Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 163
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Вывод на WMT работает. Вывел 10 минут назад. Ура !
Конкретные суммы не интересуют. Просто посчитайте пожалуйста сколько будет WMT если со счёта MQ вывести 100$
зачем тебе этот супер-надежный банковский счёт в "следующих странах" -- то такой себе уже междусобойчик.
в WebMoney есть p2p биржа, на которой можно обменять WMT-->РФ-Карта -- можно через Гаранта перелить в USDT, дальше также через обменник на РФ-Карту
А разве WMZ нельзя было через пи-тупи вывести в ₽ ?
Разве сейчас один $ со счёта MQ равен одному WMT и в то-же время 1 WMT == 1.26 WMZ……… Что-то не склеивается в моей голове…
Разве сейчас один $ со счёта MQ равен одному WMT ...
да, сейчас паритет -- 1 долл МК == 1 WMT == 1 долл нал. (без учёта комиссий на трансакции и курс обмена)
да, сейчас -- 1 долл МК == 1 WMT == 1 долл нал. (без учёта комиссий на трансакции и курс обмена)
Но тогда почему внутри WM такое
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Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Sergey Golubev, 2024.06.03 10:33
Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -
1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.
------------------
Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.
-------------------
Ну а ввод на WMT лучше делать в вебманях без WMZ (с карты внутри вебмани).
Ввод на WMZ с карты (и потом с WMZ сюда на mql5 профиль) - я делал несколько раз. Попробую потом ввод (с карты РФ) внутри вебмани сразу на WMT (и потом сюда на свой mql5 профиль) - проблем не должно быть.
Ведь на WMZ выводилось 1:1
Что-то тут не так. Ведь ты сам не выводил сейчас?
Конкретные суммы не интересуют. Просто посчитайте пожалуйста сколько будет WMT если со счёта MQ вывести 100$
98 будет на вебмани..что тут считать?
98 будет на вебмани..что тут считать?
Как в театре — «Не верю…»
Комиссии лучше оставить за скобками, это доп расходы 2%
Но тогда почему внутри WM такое
Ведь на WMZ выводилось 1:1
Что-то тут не так. Ведь ты сам не выводил сейчас?
так в чём же и интрига -- 1 WMZ не равен 1 долл -- вот с такой жуткой разницей, как показал Голубев выше -- хотя 1 долл МК выводился в 1 WMZ -- равно как 1 WMZ вводится как 1 долл МК.
вывод неравноценный не суть -- но почему был выгоден неравноценный ввод -- для меня не понятно и загадка -- думаю, что никогда не узнаю разгадку -- допускаю, что по объёмам ввод/вывод WMZ уравновешен, потому не критично -- да и другого направления, кроме как WMZ, не было доступно для МК.
так в чём же и интрига -- 1 WMZ не равен 1 долл -- вот с такой жуткой разницей, как показал Голубев выше -- хотя 1 долл МК выводился в 1 WMZ -- равно как 1 WMZ вводится как 1 долл МК.
вывод неравноценный не суть -- но почему был выгоден неравноценный ввод -- для меня не понятно и загадка -- думаю, что никогда не узнаю разгадку -- допускаю, что по объёмам ввод/вывод WMZ уравновешен, потому не критично -- да и другого направления, кроме как WMZ, не было доступно для МК.
Пару лет назад я оплачивал товары на али, WMZ и никаких расхождений. Сколько вывел со счёта MQ столько было на WMZ и 1$ на али был равен 1 WMZ. А теперь совсем не понятно. Как может такое быть, 1$ MQ == 1 WMZ и 1$ MQ == 1 WMT но 1 WMZ != 1 WMT — чушь какая-то…
Пару лет назад я оплачивал товары на али, WMZ и никаких расхождений. Сколько вывел со счёта MQ столько было на WMZ и 1$ на али был равен 1 WMZ. А теперь совсем не понятно. Как может такое быть, 1$ MQ == 1 WMZ и 1$ MQ == 1 WMT но 1 WMZ != 1 WMT — чушь какая-то…
чего непонятного, вчера бакс выводил с вебмани по 75, сейчас по 90. + можно вывести недорого на криптобиржи.( а отдуда хоть в гондурас, хоть в котдивуар) В чем недовольство?
чего непонятного, вчера бакс выводил с вебмани по 75, сейчас по 90. + можно вывести недорого на криптобиржи.( а отдуда хоть в гондурас, хоть в котдивуар) В чем недовольство?
Есть хороший анекдот на тему «… в сказки веришь…», но писать его тут я не буду.
Если WMZ == 1$ MQ и обмен по 75₽ и тут-же 1 WMT == 1$ MQ и обмен по 90₽ при том, что 1 WMT == 1.26 WMZ как-то очень смахивает на сказку про бабу Ягу, которая работала уборщицей в вытрезвителе.
Понятно всё, да не верится. Кто в этой конструкции остаётся в накладе? Придержи свой гонор и попробуй ответить на этот вопрос…
1 == 1 == 1.26 так не бывает.
Хотел перекинуть свои 3 WMZ на WMT внутри вебмани, и получил, что -
1 WMT = 1.26 WMZ
то есть - мои 3 WMZ будут как 2.39 WMT.
------------------
Если вывод на карту делать внутри системы вебманей как обычно с WMZ, то тут вообще отлично (отсюда выводишь например 3 WMT, и перекидываешь в вебманях на WMZ и получаешь больше чем 3). Но вывод я проверить не могу.
Скорее всего, вы посмотрели курс обмена только в одну сторону. Вы покупаете 1 WMT и отдаёте за это 1.26 WMZ. Если будете покупать 1 WMZ, то будете отдавать 1.26 WMT.