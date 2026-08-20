Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 81
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Evolut Money
видать дело в юрисдикции
видать дело в юрисдикции
Нет.
С Альпари дело темное в смысле юрисдикции. А вот J2T совершенно конкретно - Кипр, тот же ЕС, тоже в списке недружественных стран.
Почему у метаквотов нет системы ввода-вывода аналогичной альпари или J2T
У альпари мгновенное пополнение/вывод денег с конвертацией с российских карт включая Мир.
Вот копипаст ссылок.
Вы можете посмотреть видеоинструкцию о процессе пополнения счета через ПС Evolut Money или скачать текстовую инструкцию по ссылке.
Схема такая, например, пополнение.
Указываете карту в рублях, например Мир (или виза и мастеркарт) и сумму.
Указываете свой счет в долларах в альпари.
В ответ вам пересылается номер карты, на которую надо перевести деньги в рублях. Этот номер действителен 5 минут.
Пересылаешь рубли, практически мгновенно зачисляются деньги на счет в альпари.
зато у MQ сайты и сервисы работают, и не прыгают от РКН по доменам как зайцы :-)
зато у MQ сайты и сервисы работают, и не прыгают от РКН по доменам как зайцы :-)
У J2T ничего не прыгает. Указанные сервисы базируются в сбере, альфе, тинькоффе, т.е. они к брокерам не имеют отношения.
Нет.
речь о юрисдикции самого сервиса Evolut Money
Здравствуйте! кто-нибудь в курсе что сейчас с разделом вывода? есть только перевод через банк трансфер.. остальных способов нет
Есть такое
Это наверно у всех сейчас так(
верно