Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 81

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СанСаныч Фоменко #:

Evolut Money

видать дело в юрисдикции 

 
Oleksandr Volotko #:

видать дело в юрисдикции 

Нет.

С Альпари дело темное в смысле юрисдикции. А вот J2T совершенно конкретно - Кипр, тот же ЕС, тоже в списке недружественных стран.

 
Вы через пол года незнаете и недумаете, почему нет вывода ?
 
СанСаныч Фоменко #:

Почему у метаквотов нет системы ввода-вывода аналогичной альпари или J2T

У альпари мгновенное пополнение/вывод денег с конвертацией с российских карт включая Мир.


Вот копипаст ссылок.

Вы можете посмотреть  видеоинструкцию о процессе пополнения счета через ПС Evolut Money или скачать текстовую инструкцию по  ссылке.

Схема такая, например, пополнение.

Указываете карту в рублях, например Мир (или виза и мастеркарт) и сумму.

Указываете свой счет в долларах в альпари.

В ответ вам пересылается номер карты, на которую надо перевести деньги в рублях. Этот номер действителен 5 минут.

Пересылаешь рубли, практически мгновенно зачисляются деньги на счет в альпари. 

зато у MQ сайты и сервисы работают, и не прыгают от РКН по доменам как зайцы :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

зато у MQ сайты и сервисы работают, и не прыгают от РКН по доменам как зайцы :-) 

У J2T ничего не прыгает. Указанные сервисы базируются в сбере, альфе, тинькоффе, т.е. они к брокерам не имеют отношения. 

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СанСаныч Фоменко #:

Нет.

речь о юрисдикции самого сервиса Evolut Money

 
Здравствуйте! кто-нибудь в курсе что сейчас с разделом вывода? есть только перевод через банк трансфер.. остальных способов нет
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Pavel Malyshko #:
Здравствуйте! кто-нибудь в курсе что сейчас с разделом вывода? есть только перевод через банк трансфер.. остальных способов нет

Есть такое

 
Это наверно у всех сейчас так(
 
Pavel Verveyko #:
Это наверно у всех сейчас так(

верно

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