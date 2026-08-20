Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 121
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Добавьте, пожалуйста, в рамках существующего платёжного шлюза ( WebMoney ) их новый титульный знак WMT в дополнение к используемому сейчас WMZ. Он также является эквивалентом доллара США.
это сейчас 20% разница, раньше было меньше. Динамика просто ужас (
Как вариант для WMZ ввести курс -- выводятся же доллары -- если курс WMZ на 20% ниже в обменниках -- то почему вывод идёт 1к1?
сколько пользуюсь Вебмани только на днях обратил внимание что указана разница в процентах между курсом доллара и WMZ ...
думаю не один я такой.. на днях лучшая позиция была более 20% разницы.
сейчас делаю запрос в Вебмани насколько просто будет ввести вывод на WMT .. посмотрим что ответят..
учитывая достаточно большие обьёмы в месяц по транзакциям вебмани с mql5.. я думаю это более миллиона долларов , то Вебмани наверняка могла бы пойти навстречу сделав возможным вывод в WMT .. как это с технической стороны неизвестно.. звонил в поддержку вроде как нельзя купить WMT с карты напрямую только через обмен..
(Но возможно с логикой это не будет коррелировать вовсе.. )
если оператор компетентна в данном вопросе..
если это не сложно и можно реализовать тогда отталкиваясь от этого будем дружно просить администрацию пойти нам на встречу.
в общем жду ответа от поддержки Вебмани.
и честно говоря грустно ,что тут дофига читающих просто прошли мимо и не написали поддерживаю..
типа гордость или что? ой умник ещё чего писать я буду в поддержку твоему комменту..
вот так выглядит.
не знаю как вы .. а я решал сложные вопросы писав напрямую на сайт президента..на что многие бы не решились посчитав, что ничего из этого не выйдет..
вам остаётся лишь критикой ответить на текущий мой комментарий и написать всё ,что угодно кроме поддержки ) выразив свой бесконечный пессимиз
в общем такой вопрос я задал:
если это не сложно и можно реализовать тогда отталкиваясь от этого будем дружно просить администрацию пойти нам на встречу.
в общем жду ответа от поддержки Вебмани.
и честно говоря грустно ,что тут дофига читающих просто прошли мимо и не написали поддерживаю..
типа гордость или что? ой умник ещё чего писать я буду в поддержку твоему комменту..
вот так выглядит.
не знаю как вы .. а я решал сложные вопросы писав напрямую на сайт президента..на что многие бы не решились посчитав, что ничего из этого не выйдет..
вам остаётся лишь критикой ответить на текущий мой комментарий и написать всё ,что угодно кроме поддержки ) выразив свой бесконечный пессимиз
и честно говоря грустно ,что тут дофига читающих просто прошли мимо и не написали поддерживаю..
мне WM не нужен и вряд ли когда-то понадобится в принципе, оно мне не зашло ещё много лет назад
однако ПОДДЕРЖУ инициативу, ибо это вообще ни в какие ворота - год у людей с этим проблемы и сложности, а решения так и нет ДО СИХ ПОР
однако с этим будут сложности банально из-за санкций и нежелания МК попадать в этот раззвиздос, и я их понимаю, конечно же..
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вывод на карты работает, значит ищите где оформить предоплаченную не именную карту (условно на островах) и используйте её для транзита, раньше таких предложений было предостаточно