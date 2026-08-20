Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 113

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Maxim Dmitrievsky #:

Особо не навыводишь мгновенно на карту, лимит 200к руб в мес. 60к в день. 

Через teleplay были нормальные лимиты, в зависимости от аттестата, по хорошему курсу

в крипту выводить тоже невыгодно вроде бы

c этой страницы безлимит у меня. хоть 20 миллионов в месяц могу выводить



у меня персональный аттестат.

получение его это то ещё прохождение: миссия невыполнима

 
Здравствуйте сейчас вообще какие только проблемы с выводом средств через PayPal вывести деньги не получится так как сама система не принимает такие транзакции техподдержка PayPal говорит что они над этим работают
На банковскую карту тоже какие то проблемы нет места где можно вписать данные карты для вывода
В чем причина не известно жду ответа сервисдеск
 
Yaroslav Varankin #:
Здравствуйте сейчас вообще какие только проблемы с выводом средств через PayPal вывести деньги не получится так как сама система не принимает такие транзакции техподдержка PayPal говорит что они над этим работают
На банковскую карту тоже какие то проблемы нет места где можно вписать данные карты для вывода
В чем причина не известно жду ответа сервисдеск

Данные карты сейчас потом вписываются -

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Вывод средств

Alexey Petrov, 2023.04.13 12:38

Оставьте вариант "New" и нажмите "Снять". Данные новой карты нужно будет ввести уже в платежной системе.


 
Sergey Golubev #:

Данные карты сейчас потом вписываются -


Спасибо большое за помощь
Не знал об этом
 

Неожиданно при выводе на Webmoney вышло сообщение:

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было что-то похожее?

 
Mikhail Zhitnev #:

Неожиданно при выводе на Webmoney вышло сообщение:

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было что-то похожее?

Т.е. уже с WM нельзя снять получается, а с MQ можно, верно?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Т.е. уже с WM нельзя снять получается, а с MQ можно, верно?

Я имею ввиду при выводе средств с MQL5 на Webmoney

 
Mikhail Zhitnev #:

Неожиданно при выводе на Webmoney вышло сообщение:

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было что-то похожее?

Бывало раньше
 
Mikhail Zhitnev #:

Я имею ввиду при выводе средств с MQL5 на Webmoney

Тогда при чём тут карта - не понял.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Тогда при чём тут карта - не понял.

Карта не причем, это просто шаблонное сообщение системы. 

Denis Nikolaev #:
Бывало раньше

Это само пофиксилось, или пришлось обращаться в поддержку?

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