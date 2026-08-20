Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 113
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Особо не навыводишь мгновенно на карту, лимит 200к руб в мес. 60к в день.
Через teleplay были нормальные лимиты, в зависимости от аттестата, по хорошему курсу
в крипту выводить тоже невыгодно вроде бы
c этой страницы безлимит у меня. хоть 20 миллионов в месяц могу выводить
у меня персональный аттестат.
получение его это то ещё прохождение: миссия невыполнима
Здравствуйте сейчас вообще какие только проблемы с выводом средств через PayPal вывести деньги не получится так как сама система не принимает такие транзакции техподдержка PayPal говорит что они над этим работают
Данные карты сейчас потом вписываются -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вывод средств
Alexey Petrov, 2023.04.13 12:38
Оставьте вариант "New" и нажмите "Снять". Данные новой карты нужно будет ввести уже в платежной системе.
Данные карты сейчас потом вписываются -
Неожиданно при выводе на Webmoney вышло сообщение:
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было что-то похожее?
Неожиданно при выводе на Webmoney вышло сообщение:
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было что-то похожее?
Т.е. уже с WM нельзя снять получается, а с MQ можно, верно?
Т.е. уже с WM нельзя снять получается, а с MQ можно, верно?
Я имею ввиду при выводе средств с MQL5 на Webmoney
Неожиданно при выводе на Webmoney вышло сообщение:
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Первый раз с таким сталкиваюсь. У кого-нибудь было что-то похожее?
Я имею ввиду при выводе средств с MQL5 на Webmoney
Тогда при чём тут карта - не понял.
Тогда при чём тут карта - не понял.
Карта не причем, это просто шаблонное сообщение системы.
Бывало раньше
Это само пофиксилось, или пришлось обращаться в поддержку?