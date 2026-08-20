Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 160
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тоже выводил и на жену с другой фамилией, и на зятя. И как ни странно я не Юпитер…
"ну, у каждого свои недостатки"
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Бред это все, просто так захотел MQL5.com
Такая ошибка на выходные как-то уже бывала пару раз, может в рабочие дни исправят.
Есть идея.
1. Идём на биржу Webmoney. https://exchanger.money/cards/home/wmt/usd
2. Выбираем раздел карты
3. USD и WMT. Находим человека, получаем его карту для перевода. Выводим с MQL5 на указанную карту. Взамен получаем USDT на свой кошелёк.
Таким образом можно решить возникший вопрос. Сам не проверял.
Есть идея.
1. Идём на биржу Webmoney. https://exchanger.money/cards/home/wmt/usd
2. Выбираем раздел карты
3. USD и WMT. Находим человека, получаем его карту для перевода. Выводим с MQL5 на указанную карту. Взамен получаем USDT на свой кошелёк.
Таким образом можно решить возникший вопрос. Сам не проверял.
деньги не от физ лица будут переводиться и этот момент нужно уточнять у получателя согласен ли он..
например я будучи ИП хотел выводить на расчётный счёт..но на вебмани с ИП никто не хотел работать и переводить на расчётный счёт из-за этого
Есть идея.
1. Идём на биржу Webmoney. https://exchanger.money/cards/home/wmt/usd
2. Выбираем раздел карты
3. USD и WMT. Находим человека, получаем его карту для перевода. Выводим с MQL5 на указанную карту. Взамен получаем USDT на свой кошелёк.
Таким образом можно решить возникший вопрос. Сам не проверял.
Курс тоже не сильно выгодный, мягко говоря. Тот метод, через USDT интереснее.
ну, почему так сложно?
-- находите обменник -- у обменника выбираете направление обмена Карта-->USDT -- договариваетесь с обменником, чтобы сделали обмен без верификации вашей карты (обычно обменник опускает курс обмена в таком случае)
-- выводите отсюда на Карту обменника и обменник перечисляет вам USDT
-- дальше в этом или другом обменнике выводите USDT к себе на карту МИР
Но вопрос, кто нибудь делал так?
Я считаю, нужен UnionPay на вывод. На пополнение он есть.
Конечно UnionPay был бы замечательным вариантом. Но и WM на ввод работают, а на вывод по факту, нет.
Курс тоже не сильно выгодный, мягко говоря. Тот метод, через USDT интереснее.
я в своём расчёте https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page159#comment_53559144 упустил комиссию обменника при выводе в USDT -- она до 5% доходит.
но даже при таких процентных потерях -- это направление выгоднее, чем вывод через WMZ
Свершилось.
Вывод на MQL5 доступен на WMT.
По региону Россия вывелось!