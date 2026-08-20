Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 160

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Alexey Viktorov #:

Я тоже выводил и на жену с другой фамилией, и на зятя. И как ни странно я не Юпитер…

"ну, у каждого свои недостатки"


 
Я считаю, нужен UnionPay на вывод. На пополнение он есть.
 
Yuriy Kuzmin #:

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

Бред это все, просто так захотел  MQL5.com

Такая ошибка на выходные как-то уже бывала пару раз, может в рабочие дни исправят.

 

Есть идея.

1. Идём на биржу Webmoney. https://exchanger.money/cards/home/wmt/usd

2. Выбираем раздел карты

3. USD и WMT. Находим человека, получаем его карту для перевода. Выводим с MQL5 на указанную карту. Взамен получаем USDT на свой кошелёк.

Таким образом можно решить возникший вопрос. Сам не проверял.


 
Частично на карту удалось вывести через с2с через 2 дня. Остатки по заявке типа до 6.00 ч .
04.06.24 г. Действительна заявка....
Квэсты какие то.... ;-)
Через с2с веб мани.
Через сутки заявка полностью исполнена.
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Есть идея.

1. Идём на биржу Webmoney. https://exchanger.money/cards/home/wmt/usd

2. Выбираем раздел карты

3. USD и WMT. Находим человека, получаем его карту для перевода. Выводим с MQL5 на указанную карту. Взамен получаем USDT на свой кошелёк.

Таким образом можно решить возникший вопрос. Сам не проверял.


деньги не от физ лица будут переводиться и этот момент нужно уточнять у получателя согласен ли он..

например я будучи ИП хотел выводить на расчётный счёт..но на вебмани с ИП никто не хотел работать и переводить на расчётный счёт из-за этого

 
Вы ищете иголку в стоге сена.
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Есть идея.

1. Идём на биржу Webmoney. https://exchanger.money/cards/home/wmt/usd

2. Выбираем раздел карты

3. USD и WMT. Находим человека, получаем его карту для перевода. Выводим с MQL5 на указанную карту. Взамен получаем USDT на свой кошелёк.

Таким образом можно решить возникший вопрос. Сам не проверял.


Курс тоже не сильно выгодный, мягко говоря. Тот метод, через USDT интереснее.

Andrey F. Zelinsky #:

ну, почему так сложно?

-- находите обменник -- у обменника выбираете направление обмена Карта-->USDT -- договариваетесь с обменником, чтобы сделали обмен без верификации вашей карты (обычно обменник опускает курс обмена в таком случае)

-- выводите отсюда на Карту обменника и обменник перечисляет вам USDT

-- дальше в этом или другом обменнике выводите USDT к себе на карту МИР

Но вопрос, кто нибудь делал так?

Evgeniy Scherbina #:
Я считаю, нужен UnionPay на вывод. На пополнение он есть.

Конечно UnionPay был бы замечательным вариантом. Но и WM на ввод работают, а на вывод по факту, нет.

 
Andrey Kaunov #:

Курс тоже не сильно выгодный, мягко говоря. Тот метод, через USDT интереснее.

я в своём расчёте https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page159#comment_53559144 упустил комиссию обменника при выводе в USDT -- она до 5% доходит.

но даже при таких процентных потерях -- это направление выгоднее, чем вывод через WMZ

 

Свершилось.


Вывод на MQL5 доступен на WMT.


По региону Россия вывелось!

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