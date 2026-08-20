Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 111

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#35
не могу вывести wmz на карту https://forum.webmoney.com/index.php?/topic/49089-
не могу вывести wmz на карту https://forum.webmoney.com/index.php?/topic/49089-
  • 2023.03.31
  • 558247628307
  • forum.webmoney.com
Добрый день, вчера обменял  wmx на wmz, сегодня не могу вывести wmz, пишет, "превышен лимит". Кто подскажет в чем проблема? с каких пор вебмани зажимают средства? Та же беда. Какой-нить метод нашли?
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Вебмани фсе..
 

специально для сотрудников DC и специалистов по ИИ..

при конвертации валют (и тем более выводе) важны объём и момент. Если сумма не пролезает (просто в +-момент завяки нет соразмерных встречных) , а скорее всего это так раз вы провисаете, то её надо разбивать и часть использовать внутри платёжной системы, а прочее ликвидными партиями в пиках активности выводить постепенно. WM немного совсем не банк где копишь-копишь, а потом приятную сумму сразу вывел и тут-же пропил :-) Совсем по простому - телефоны, вдс-ы, алиэксперсы, отчасти комуналку можно платить через WM. Там просто другой уровень валидации и доверия, платежи проходят быстрее с меньшим риском. 

ещё там помниться внутри есть аналоги биржи, обменников и даже можно свои кровные давать в маржу. Почти как крипта, где в прибыль работают только те кто предоставляет плечо, это вот у них внятный бизнес. Внутри и по периметру самой WebMoney масса любопытного для приложения торгового опыта.

ещё есть такое понятие как платёжный route - не всегда впрямо WM->рубль самый быстрый,простой и оптимальный

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Maxim Kuznetsov #:

специально для сотрудников DC и специалистов по ИИ..

при конвертации валют (и тем более выводе) важны объём и момент. Если сумма не пролезает (просто в +-момент завяки нет соразмерных встречных) , а скорее всего это так раз вы провисаете, то её надо разбивать и часть использовать внутри платёжной системы, а прочее ликвидными партиями в пиках активности выводить постепенно. WM немного совсем не банк где копишь-копишь, а потом приятную сумму сразу вывел и тут-же пропил :-) Совсем по простому - телефоны, вдс-ы, алиэксперсы, отчасти комуналку можно платить через WM. Там просто другой уровень валидации и доверия, платежи проходят быстрее с меньшим риском. 

ещё там помниться внутри есть аналоги биржи, обменников и даже можно свои кровные давать в маржу. Почти как крипта, где в прибыль работают только те кто предоставляет плечо, это вот у них внятный бизнес. Внутри и по периметру самой WebMoney масса любопытного для приложения торгового опыта.

ещё есть такое понятие как платёжный route - не всегда впрямо WM->рубль самый быстрый,простой и оптимальный

не обязательно выеживаться, если нечего написать по сути вопроса. Там не биржа, а УГ по заниженным на 20% курсам.

 
Maxim Dmitrievsky #:
#35

Если речь идет про вывод WMZ на карту российского банка в рублях, то я сейчас попробовал.
Мой пример, наверное, не показателен, так как WMZ у меня было 13 с чем-то WMZ всего.

Я залогинился в https://light.webmoney.ru/ в компьютере, потом верху ссылка
"Транзакции" - "WM на карту/счет" - "WMZ на российскую карту в рублях",
и ввел номер карты Мир Тинькофф.
Высветился лимит - "100 - 60000 руб.", и так как у меня 13 WMZ, то я просто вывожу 100 рублей (чтобы попробовать - выводится или нет).

То есть, за вывод 100 рублей я заплатил с WMZ сумму:
2.08 +0.05
Вывелось мгновенно, и получил я эти 100 рублей на карту от Qiwi (и пуш пришел от Qiwi что пополнение счета в Тинькофф на 100 Р.) -
на Qiwi я тоже зарегистрирован, но очень давно не использую его и уже давно туда не захожу.

Webmoney с Qiwi я не синхронизировал (когда-то хотел, но уже была такая возможность недоступна).

------------------------

PS.
- Кстати, в вебмани в сообщениях пришло уведомление от Telepay Service что платеж выполнен успешно.
- если мой пример не по теме (если тут что-то другое обсуждают) - извиняюсь.

 
Maxim Dmitrievsky #:

не обязательно выеживаться, если нечего написать по сути вопроса. Там не биржа а УГ по заниженным на 20% курсам

под вашей ссылкой "вебманифсё" дан исчерпывающий ответ модератора тематического форума WM

кто из нас выёживается ?

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Maxim Kuznetsov #:

под вашей ссылкой "вебманифсё" дан исчерпывающий ответ модератора тематического форума WM

кто из нас выёживается ?

Вы, потому что вопрос был как раз про этот способ, который работал до недавнего времени.

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Sergey Golubev #:

Если речь идет про вывод WMZ на карту российского банка в рублях, то я сейчас попробовал.
Мой пример, наверное, не показателен, так как WMZ у меня было 13 с чем-то WMZ всего.

Я залогинился в https://light.webmoney.ru/ в компьютере, потом верху ссылка
"Транзакции" - "WM на карту/счет" - "WMZ на российскую карту в рублях",
и ввел номер карты Мир Тинькофф.
Высветился лимит - "100 - 60000 руб.", и так как у меня 13 WMZ, то я просто вывожу 100 рублей (чтобы попробовать - выводится или нет).

То есть, за вывод 100 рублей я заплатил с WMZ сумму:
2.08 +0.05
Вывелось мгновенно, и получил я эти 100 рублей на карту от Qiwi (и пуш пришел от Qiwi что пополнение счета в Тинькофф на 100 Р.) -
на Qiwi я тоже зарегистрирован, но очень давно не использую его и уже давно туда не захожу.

Webmoney с Qiwi я не синхронизировал (когда-то хотел, но уже была такая возможность недоступна).

------------------------

2 бакса за 100 рублей? )

через приложение был вывод на карту по нормальному курсу через telepay, теперь он не работает, судя по ответу поддержки на их форуме

осталось через биржу по заниженному на 15% курсу, судя по всему. А у вас и того хуже.

 
Maxim Dmitrievsky #:

2 бакса за 100 рублей? )

Если с комиссиями, то побольше -


---------------

Но зато работает.
Возможно, есть какие-то другие (более выгодные) способы вывода с WMZ, но их я не знаю  ... не разбирался, наверное и есть, через тоже qiwi на их виртуальную карту например ... но там у Qiwi тоже будет комиссия, и будет уже тогда на 2 бакса за 100 рублей, а 3 :)

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Sergey Golubev #:

Если с комиссиями, то побольше -


---------------

Но зато работает.
Возможно, есть какие-то другие (более выгодные) способы вывода с WMZ, но их я не знаю  ... не разбирался, наверное и есть, через тоже qiwi на их виртуальную карту например ... но там у Qiwi тоже будет комиссия, и будет уже тогда на 2 бакса за 100 рублей, а 3 :)

через web money exchanger можно по курсу 68-70 вывести, ваш способ вообще печальный )

а через teleplay вывод на карту был почти что по межбанковскому 
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