Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как отключать звук уведомлений в чате? оно ж пилиликает по мозгам, не выключать же звук на ноуте, чтобы не слышать эти уведомления о новых сообщениях
В Опере можно выключить звук на вкладке. Однако, звук мне кажется вполне приятным.
В Опере можно выключить звук на вкладке. Однако, звук мне кажется вполне приятным.
Спасибо тебе, добрый человек. Звук нормальный, но когда в чате сообщения идут часто это уже после первой сотни совсем не приятно, а потом уже просто бесить начинает ))
и да, в Хроме это тоже есть и работает, просто как-то не сталкивался раньше с такой проблемой.
Но всё же правильнее было бы как в той же телеге иметь возможность отключать звук уведомлений у конкретного чата, или канала.
оперативно добавили, спасибо
В МТ5 для андроида новое сообщение по прежнему грузится в чат 30-60 секунд.
когда уже чаты будут нормально работать на андроиде в мобильном терминале мт5? тормоза жуткие пока их подгружает. зачем каждый раз подгружать, считали заголовки и вывели, зачем их все то грузить???
Здравствуйте господа я вернулся на платформу кто хочет со мной общаться я не против так у меня всё хорошо
когда уже чаты будут нормально работать на андроиде в мобильном терминале мт5? тормоза жуткие пока их подгружает. зачем каждый раз подгружать, считали заголовки и вывели, зачем их все то грузить???
+1 Не возможно пользоваться чатами в андроид...
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как создать платный канал ?
Хорошая идея для управляющих!
Кто-то хочет сделать публичный канал и раздавать сигналы через каналы, чаты.
Реализуйте, пожалуйста, в чатах и каналах как можно скорее. Все остальное - стандартные мессенджер, форум.
Нужна практика для торговли внутри терминала.
Возможность выбрать регулярный платеж и период платежа для подписчика - неделя, месяц, квартал.
Спасибо. Тоже жду.