Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 8

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Oleksandr Volotko #:
А как отключать звук уведомлений в чате? оно ж пилиликает по мозгам, не выключать же звук на ноуте, чтобы не слышать эти уведомления о новых сообщениях

В Опере можно выключить звук на вкладке. Однако, звук мне кажется вполне приятным.


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Aleksey Vyazmikin #:

В Опере можно выключить звук на вкладке. Однако, звук мне кажется вполне приятным.

Спасибо тебе, добрый человек. Звук нормальный, но когда в чате сообщения идут часто это уже после первой сотни совсем не приятно, а потом уже просто бесить начинает ))

и да, в Хроме это тоже есть и работает, просто как-то не сталкивался раньше с такой проблемой.


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Но всё же правильнее было бы как в той же телеге иметь возможность отключать звук уведомлений у конкретного чата, или канала.
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Oleksandr Volotko #:
Но всё же правильнее было бы как в той же телеге иметь возможность отключать звук уведомлений у конкретного чата, или канала.

оперативно добавили, спасибо


 
Andrey Khatimlianskii #:
В МТ5 для андроида новое сообщение по прежнему грузится в чат 30-60 секунд.
У меня он есть и счёт тоже, но я не помню пароль и не могу войти.
 

когда уже чаты будут нормально работать на андроиде в мобильном терминале мт5? тормоза жуткие пока их подгружает. зачем каждый раз подгружать, считали заголовки и вывели, зачем их все то грузить???

 
Здравствуйте господа я вернулся на платформу кто хочет со мной общаться я не против так у меня всё хорошо 
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Сергей Устюжанин #:
Здравствуйте господа я вернулся на платформу кто хочет со мной общаться я не против так у меня всё хорошо 
Привет! Забанили и завёл второй аккаунт? 
 
Alexandr Gavrilin #:

когда уже чаты будут нормально работать на андроиде в мобильном терминале мт5? тормоза жуткие пока их подгружает. зачем каждый раз подгружать, считали заголовки и вывели, зачем их все то грузить???

+1 Не возможно пользоваться чатами в андроид...

 
Ramil Minniakhmetov #:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как создать платный канал ?

Хорошая идея для управляющих!

Кто-то хочет сделать публичный канал и раздавать сигналы через каналы, чаты.

Реализуйте, пожалуйста, в чатах и каналах как можно скорее. Все остальное - стандартные мессенджер, форум. 

Нужна практика для торговли внутри терминала.  

Возможность выбрать регулярный платеж и период платежа для подписчика - неделя, месяц, квартал. 

Спасибо. Тоже жду.

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