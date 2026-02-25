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ОШИБКА в идеологии в Чате:

ЗАПРЕТ подписчикам в Чате оставлять свои комментарии - это ошибка!

Если подписчик оставляет не корректные сообщения, то его можно ПРОСТО УДАЛИТЬ...

Но не разрешать подписчикам писать свои мысли - это уже не ЧАТ, а откровенная РЕКЛАМА самого автора темы...

ПРИМЕР такого "чата" -  https://www.mql5.com/ru/channels/stable    = ни одного сообщения, кроме самого АВТОРА - голая РЕКЛАМА!

 
Как то так

 
Andrei Trukhanovich #:

Где?

Ребята! У меня написано, что баланс 2420$ , система пишет у Вас нет заработанных денег, кто пояснит? Что это такое? Торгуешь, торгуешь, а в результате ноль. Готов работать 50/50 кто поможет вывести деньги на карту!💰💰💰
 
881078 Касымов #:
Ребята! У меня написано, что баланс 2420$ , система пишет у Вас нет заработанных денег, кто пояснит? Что это такое? Торгуешь, торгуешь, а в результате ноль. Готов работать 50/50 кто поможет вывести деньги на карту!💰💰💰

Какая система?
Здесь у вас в профиле пишет? https://www.mql5.com/ru/users/881078/accounting/chooseout
Вы заводили на форумный профиль деньги?

Потому что профильные финансы и финансы на торговом счете - это разные счета и разные организации.
Если вы про баланс торгового счета - то обратитесь к брокеру (форумные финансы не имеют отношения к торговым счетам и торговле).

 
Andrei Trukhanovich #:
Сделайте наконец опцию в профиле, которая запрещает автоматом добавлять юзера во всю эту штуку
 
Николай Соснович #:
Давно сделана (опция). Профиль - Настройки - Приватность - ...
[Удален]  
как чат делать публичным? где почитать?
 
Oleksandr Volotko #:
как чат делать публичным? где почитать?

Используйте соответствующую опцию в окне редактирования чата


[Удален]  
Marsel #:

Используйте соответствующую опцию в окне редактирования чата


и толку? жму на ОК и ничего, изменения не принимаются


и что там за ссылки надо указывать? совершенно непонятно ведь

 
Oleksandr Volotko #:

и толку? жму на ОК и ничего, изменения не принимаются

и что там за ссылки надо указывать? совершенно непонятно ведь

Попробуйте сейчас, пожалуйста

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