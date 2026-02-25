Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 6
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ОШИБКА в идеологии в Чате:
ЗАПРЕТ подписчикам в Чате оставлять свои комментарии - это ошибка!
Если подписчик оставляет не корректные сообщения, то его можно ПРОСТО УДАЛИТЬ...
Но не разрешать подписчикам писать свои мысли - это уже не ЧАТ, а откровенная РЕКЛАМА самого автора темы...
ПРИМЕР такого "чата" - https://www.mql5.com/ru/channels/stable = ни одного сообщения, кроме самого АВТОРА - голая РЕКЛАМА!
Где?
Ребята! У меня написано, что баланс 2420$ , система пишет у Вас нет заработанных денег, кто пояснит? Что это такое? Торгуешь, торгуешь, а в результате ноль. Готов работать 50/50 кто поможет вывести деньги на карту!💰💰💰
Какая система?
Здесь у вас в профиле пишет? https://www.mql5.com/ru/users/881078/accounting/chooseout
Вы заводили на форумный профиль деньги?
Потому что профильные финансы и финансы на торговом счете - это разные счета и разные организации.
Если вы про баланс торгового счета - то обратитесь к брокеру (форумные финансы не имеют отношения к торговым счетам и торговле).
Сделайте наконец опцию в профиле, которая запрещает автоматом добавлять юзера во всю эту штуку
как чат делать публичным? где почитать?
Используйте соответствующую опцию в окне редактирования чата
Используйте соответствующую опцию в окне редактирования чата
и толку? жму на ОК и ничего, изменения не принимаются
и что там за ссылки надо указывать? совершенно непонятно ведь
и толку? жму на ОК и ничего, изменения не принимаются
и что там за ссылки надо указывать? совершенно непонятно ведь
Попробуйте сейчас, пожалуйста