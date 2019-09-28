открытие лишних сделок по сигналу

Добрый день! Проясните ситуацию, которая привела к частичному сливу и до конца добьёт депо в начале недели:
Почему-то по парам, по которым были уже открыты ордера, от сигналов прилетело ещё по 9 однотипных ордеров, при этом таких сделок у поставщика сигналов не было и нет =)

сигнал [...]

на скрине остатки счета с теми левыми клонами
Sergey Komarovsky:
Прилетают походу все открытые позиции на текущий момент
 

Такое бывает в нескольких случаях -

1.Подписчик использует какой-то советник (или какую-то программу) на том же счете, на который подписался на сигнал. В этом случае система считает все позиции как позиции сигнала (независимо от того - открыты/закрыты они вами, вашим советником или сигналом).
Это - с вашего скриншота с первого поста этой ветки:

То есть, если вы подписались каким-то счетом на сигнал, то на этом счету еще и торговать самому или советником не рекомендуется.

2.Бывает так, что если вы (или ваш советник) закрыл позицию, то эта позиция открывается снова в случае, если у провайдера она открыта.

3.Или иногда пользователи подписываются к сигналу, у которого уже есть открытые позиции. Тогда и у подписчика они открываются.
То есть, рекомендуется подписываться на сигнал, у которого закрыты позиции (или подождать когда закроются, и уже тогда подписаться).

Вам лучще обратиться в личку к автору этого продукта-копировщика и спросить у него совета (так как обсуждение продуктов Маркета на форуме запрещено).

