открытие лишних сделок по сигналу
Такое бывает в нескольких случаях -
1.Подписчик использует какой-то советник (или какую-то программу) на том же счете, на который подписался
на сигнал. В этом случае система считает все позиции как позиции сигнала (независимо от того - открыты/закрыты они вами, вашим
советником или сигналом).
Это - с вашего скриншота с первого поста этой ветки:
То есть, если вы подписались каким-то счетом на сигнал, то на этом счету еще и торговать самому или советником не рекомендуется.
2.Бывает так, что если вы (или ваш советник) закрыл позицию, то эта позиция открывается снова в случае, если у провайдера она открыта.
3.Или иногда пользователи подписываются к сигналу, у которого уже есть открытые позиции. Тогда и у подписчика они
открываются.
То есть, рекомендуется подписываться на сигнал, у которого закрыты позиции (или подождать когда закроются, и уже тогда подписаться).
----------------
Вам лучще обратиться в личку к автору этого продукта-копировщика и спросить у него совета (так как обсуждение продуктов Маркета на форуме
запрещено).
Почему-то по парам, по которым были уже открыты ордера, от сигналов прилетело ещё по 9 однотипных ордеров, при этом таких сделок у поставщика сигналов не было и нет =)
сигнал [...]
на скрине остатки счета с теми левыми клонами