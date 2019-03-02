FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 90
О горе)))
С потолка они показывают)))
А конкретней?
У меня такой потолок работает.
Подходил, например http://www.forexpf.ru/chart/usd_index/
Вопрос не правильный. Кто как считает индекс - вот вопрос. У меня простой, всех сложить и поделить. Случайно попался брокер с таким же.
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index
цыплят считают или по восемь или по осени:-)))
Конкретнее есть торговый инструмент "индекс доллара", которым можно торговать как и любой другой муйней и у него есть конкретная цена.
Значит с брокера. Который может транслировать, напирмер, "правильный" индекс, как pako привел. Иди от себя коэффициенты брать. Поэтому и разница в цифрах.
Poman, если мне память не изменяет, курил эту тему, и даже цифры по годам находил для классической формулы.
Только такой индекс не для форы.
6C, 6J, 6S, 6A, 6N....
На СМЕ в раздел FX зайди, там все найдешь. Если тебя только валюты интересуют)
Даже и близко не был, можно открыть ТОС или НИнзю и посмотреть, а эти леваковские сайты.... рисуют свои хотелки.
Как послушаешь, рубль укрепляется, нефть ниже 50-ти, цифры из носа выковыривают))))
Непонятно, что творят...)
на СМЕ еньку чо та не найду никак. Помоги плиз ссылочкой...
Кстати, с SQL-сервером могёшь общаться? (данные и историю гружу туды...)