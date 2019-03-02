FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 90

stranger:
О горе)))
Меня устроит любой вариант развития событий )))
 
stranger:
С потолка они показывают)))

А конкретней?

У меня такой потолок работает.

Silent:

Подходил, например http://www.forexpf.ru/chart/usd_index/

Вопрос не правильный. Кто как считает индекс - вот вопрос. У меня простой, всех сложить и поделить. Случайно попался брокер с таким же.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index

for(i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      sEURUSD =MathPow(mEURUSD[i],-0.576);
      sUSDJPY =MathPow(mUSDJPY[i],0.136);
      sGBPUSD =MathPow(mGBPUSD[i],-0.119);
      sUSDCAD =MathPow(mUSDCAD[i],0.091);
      sUSDSEK =MathPow(mUSDSEK[i],0.042);
      sUSDCHF =MathPow(mUSDCHF[i],0.036);

      USDx[i]=50.14348112 *sEURUSD*sUSDJPY*sGBPUSD *sUSDCAD*sUSDSEK*sUSDCHF;

     }

 цыплят считают или по восемь или по осени:-)))

 
pako:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index

 цыплят считают или по восемь или по осени:-)))

В курсе. Так пусть экономисты считают.
 
Silent:

А конкретней?

У меня такой потолок работает.

Конкретнее есть торговый инструмент "индекс доллара", которым можно торговать как и любой другой муйней и у него есть конкретная цена.

 
stranger:

Конкретнее есть торговый инструмент "индекс доллара", которым можно торговать как и любой другой муйней и у него есть конкретная цена.

Значит с брокера. Который может транслировать, напирмер, "правильный" индекс, как pako привел. Иди от себя коэффициенты брать. Поэтому и разница в цифрах.

Poman, если мне память не изменяет, курил эту тему, и даже цифры по годам находил для классической формулы.

Только такой индекс не для форы.

stranger:

6C, 6J, 6S, 6A, 6N....

На СМЕ в раздел FX зайди, там все найдешь. Если тебя только валюты интересуют) 

сделаю грузилку истории с СМЕ по 7-ми мажорам и хватит наверно. рубля там у них вроде бы нету?
 
stranger:

Даже и близко не был, можно открыть ТОС или НИнзю и посмотреть, а эти леваковские сайты.... рисуют свои хотелки.

Как послушаешь, рубль укрепляется, нефть ниже 50-ти, цифры из носа выковыривают)))) 

Непонятно, что творят...) 

 
21april:

Непонятно, что творят...) 

по идее ловушка для быков готова )
stranger:
С потолка они показывают)))

на СМЕ еньку чо та не найду никак. Помоги плиз ссылочкой...

Кстати, с SQL-сервером могёшь общаться? (данные и историю гружу туды...)

