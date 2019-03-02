FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 474
Так срок годности этого куска истекает.
В эту пятницу экспирации подлежат январские опционы?
Февральские.
А у мартовских объемы уже несколько на других уровнях. Потому и спрашиваю: уровень утрачивает свою актуальность в пятницу?
Скрины посмотри
??? Хде?
Чую как вынесут щас Спекулятора с его продажами евры на 16 с половиной, так только тапки и останутся)))
Я и GBP/USD немного продал.
Стрзнж, да на твоих опционах сидят придурки-мартингельщики, которые называют себя крутыми математами. чо так подсел-то? эта дорога никуды не ведет.
Да мне пох те опционы и те кто на них сидит))) Там просто уровни хорошо видно.
Ты лучше ответь на вопрос - лунь может придать сил евро?)
Да мне пох те опционы и те кто на них сидит))) Там просто уровни хорошо видно.