Bicus:

Так срок годности этого куска истекает.

В эту пятницу экспирации подлежат январские опционы? 

Февральские.
 
stranger:
Февральские.

Вот.

А у мартовских объемы уже несколько на других  уровнях. Потому и спрашиваю: уровень утрачивает свою актуальность в пятницу?

 
Bicus:

Скрины посмотри, там сначала февральские, потом мартовские, это процесс, и идет он постепенно, а не рывками)
 
stranger:
 Скрины посмотри

??? Хде?

 
Bicus:

??? Хде?

Утром.
 
stranger:
Чую как вынесут щас Спекулятора с его продажами евры на 16 с половиной, так только тапки и останутся)))

 

Я и GBP/USD немного продал. 

 
stranger:
Стрзнж, да на твоих опционах сидят придурки-мартингельщики, которые называют себя крутыми математами. чо так подсел-то? эта дорога никуды не ведет.
 
iIDLERr:
Стрзнж, да на твоих опционах сидят придурки-мартингельщики, которые называют себя крутыми математами. чо так подсел-то? эта дорога никуды не ведет.

Да мне пох те опционы и те кто на них сидит))) Там просто уровни хорошо видно.

Ты лучше ответь на вопрос - лунь может придать сил евро?) 

 
Speculator_:

 

Я и GBP/USD немного продал. 

Это правильно, у кого то же надо покупать, без продаж движения вверх не будет, так что ты обеспечиваешь ликвидность)))
 
stranger:
Да мне пох те опционы и те кто на них сидит))) Там просто уровни хорошо видно.
Да я тебе кухню расскажу. в любом банке есть отдел валютного планирования. и там всякая нечисть резвится. у них бюджет - они его и просирают по опционам. а выкинуть придурков нииизя - все блатные. дык они еще  по телефону трендят - вот тебе уровни.
