FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 89

Silent:

Потом может быть. Бакс устал.


А чего это график вообще?

 

 
Ща как пробьет 1761 и херанет вниз ))) Вот веселуха то будет )))
stranger:

Здесь и ждал что он устанет, выше 92, 92.65 максимум)

У какого тупого брокера вы эти картинки берете? Бакс к 93 и близко не подходил.

http://stockpost.ru/quote/forex/ 

Индекс - он могуч... 

 

Не дотянул до 1761 ))) Что привело к образованию медвежьего свободного радикала ))) Ситуация скажем прямо - пробойная, 1619 - расчетное дно )))

 

 
О горе)))
 
Подходил, например http://www.forexpf.ru/chart/usd_index/

Вопрос не правильный. Кто как считает индекс - вот вопрос. У меня простой, всех сложить и поделить. Случайно попался брокер с таким же.

 
Даже и близко не был, можно открыть ТОС или НИнзю и посмотреть, а эти леваковские сайты.... рисуют свои хотелки.

Как послушаешь, рубль укрепляется, нефть ниже 50-ти, цифры из носа выковыривают)))) 

 
Они сами считают? Или с брокера показывают?
 
С потолка они показывают)))
