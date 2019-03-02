FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 89
Потом может быть. Бакс устал.
А чего это график вообще?
Здесь и ждал что он устанет, выше 92, 92.65 максимум)
У какого тупого брокера вы эти картинки берете? Бакс к 93 и близко не подходил.
http://stockpost.ru/quote/forex/
Индекс - он могуч...
Не дотянул до 1761 ))) Что привело к образованию медвежьего свободного радикала ))) Ситуация скажем прямо - пробойная, 1619 - расчетное дно )))
Подходил, например http://www.forexpf.ru/chart/usd_index/
Вопрос не правильный. Кто как считает индекс - вот вопрос. У меня простой, всех сложить и поделить. Случайно попался брокер с таким же.
Даже и близко не был, можно открыть ТОС или НИнзю и посмотреть, а эти леваковские сайты.... рисуют свои хотелки.
Как послушаешь, рубль укрепляется, нефть ниже 50-ти, цифры из носа выковыривают))))
Они сами считают? Или с брокера показывают?