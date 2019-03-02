FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1111

http://ria.ru/economy/20150317/1053077363.html
СМИ: расширение Азиатского банка возвещает конец "века США"
  • 2015.03.17
  • ria.ru
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Решение Великобритании присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) – эпохальное событие, которое, возможно, возвещает конец "века Америки" и наступление "века Азии", пишет The Huffington Post. Ни один союзник не был столь предан США, как Великобритания...
 
stranger:

Я как нибудь разберусь) Я и покупал на 50 и продавал на 5260 и что то никого там не видел)))

А в как гоняли толпой за лосями так и будете) 

Ладно я пока поработаю!
 
_new-rena:
еврика продаю пока что и скорее всего в ближайшие дни бухну)
Ангуляция была? ))) Была! ))) Коррекция с отрицательной дельтой = ходка вниз через качели было? ))) Было! ))) Щас дельта положительная, что означает размеренную буржуазную жизнь на евре без потрясений )))
 
artikul:
Профессор, вы опять матом, достаточно стрелочку нарисовать))) Правда не гарантирую, что и после этого не будет вопросов) Слово дельта особенно ругательное, так что его упоминать не надо, а также объем, опцион, фьючерс, биржа, особенно СМЕ, можно МТ и слово цена так сяк, вроде пока можно)
artikul:
ну чо могу сказать... по моим приборам, рынок готов торкнуть. когда это произойдёт - не знаю. ситуэйшн крайне арбитражный. у меня позы открыты с фомок и бабки растут не останавливаясь......
 
_new-rena:
+1 Миллионер
21april:
щаззззз )))) исчезну отсюда, значит ужо кое что...
 
21april:
Тсссс, не кричи - всю лавку спалишь!!! :-D

тут у нас миллионер на миллионере. Вон у одного кричит полный сарай Геликов пылится
 

ну что, готовимся к большому еврошухеру?


 
Lesorub:

ну что, готовимся к большому еврошухеру?


Поточнее нужно, поточнее ))

Думаю ухтышка вниз будет на фоне убирания слова patient :-D
