FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1111
Я как нибудь разберусь) Я и покупал на 50 и продавал на 5260 и что то никого там не видел)))
А в как гоняли толпой за лосями так и будете)
еврика продаю пока что и скорее всего в ближайшие дни бухну)
Ангуляция была? ))) Была! ))) Коррекция с отрицательной дельтой = ходка вниз через качели было? ))) Было! ))) Щас дельта положительная, что означает размеренную буржуазную жизнь на евре без потрясений )))
ну чо могу сказать... по моим приборам, рынок готов торкнуть. когда это произойдёт - не знаю. ситуэйшн крайне арбитражный. у меня позы открыты с фомок и бабки растут не останавливаясь......
+1 Миллионер
тут у нас миллионер на миллионере. Вон у одного кричит полный сарай Геликов пылится
ну что, готовимся к большому еврошухеру?
Думаю ухтышка вниз будет на фоне убирания слова patient :-D