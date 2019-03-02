FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 88

Евра, кстати, поджалась к 1761 и ниже не показывает ничего ))) Что-то будет )))
 
Евра, кстати, поджалась к 1761 и ниже не показывает ничего ))) Что-то будет )))

Молчи, медведов распугаешь)))

Вот так ляпнешь что нибудь не подумавши, а вдруг им до кустов бежать далеко?))) 

В общем, нет Учителя и нет порядка, тот уже все рассказал бы( 

Стренж, какие у нас есть инструменты, не могу найти

к примеру - 6B,6E...

 
6C, 6J, 6S, 6A, 6N....

На СМЕ в раздел FX зайди, там все найдешь. Если тебя только валюты интересуют) 

 

Что вам не отдыхается, фороголики? :-)

1.1638 мин 2005 - 1.1653

9 лет

Есть слабенькая вероятность, что гэп скоро будут закрывать.

 
1.10 есть вероятность) Может 1.08.
 
Потом может быть. Бакс устал.


 
Здесь и ждал что он устанет, выше 92, 92.65 максимум)

У какого тупого брокера вы эти картинки берете? Бакс к 93 и близко не подходил.

http://stockpost.ru/quote/forex/ 

посмотрите на японца, что он делает, боковик... пока они не решат проблему со своими имиссиями и не вернут резерв валюты, движняка особого не будет. 
 
Myth63:
посмотрите на японца, что он делает, боковик... пока они не решат проблему со своими имиссиями и не вернут резерв валюты, движняка особого не будет. 
ЧЧто там Айдлер на 4-ке плюется?)))
