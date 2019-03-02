FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 88
Евра, кстати, поджалась к 1761 и ниже не показывает ничего ))) Что-то будет )))
Молчи, медведов распугаешь)))
Вот так ляпнешь что нибудь не подумавши, а вдруг им до кустов бежать далеко?)))
В общем, нет Учителя и нет порядка, тот уже все рассказал бы(
Стренж, какие у нас есть инструменты, не могу найти
к примеру - 6B,6E...
Стренж, какие у нас есть инструменты, не могу найти
к примеру - 6B,6E...
6C, 6J, 6S, 6A, 6N....
На СМЕ в раздел FX зайди, там все найдешь. Если тебя только валюты интересуют)
Что вам не отдыхается, фороголики? :-)
1.1638 мин 2005 - 1.1653
9 лет
Есть слабенькая вероятность, что гэп скоро будут закрывать.
1.10 есть вероятность) Может 1.08.
Потом может быть. Бакс устал.
Здесь и ждал что он устанет, выше 92, 92.65 максимум)
У какого тупого брокера вы эти картинки берете? Бакс к 93 и близко не подходил.
http://stockpost.ru/quote/forex/
посмотрите на японца, что он делает, боковик... пока они не решат проблему со своими имиссиями и не вернут резерв валюты, движняка особого не будет.