FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 925
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зря! ваш брокер предоставляет, вам дает такую возможность, которую другие брокеры, не когда не дадут! "Возможность торговать на равноправных условиях"
А зря! ваш брокер предоставляет, вам дает такую возможность, которую другие брокеры, не когда не дадут! "Возможность торговать на равноправных условиях"
пять проциков - не плохо...
чет поболе, сдуру, вышло...
лок это бред =)
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО .ПРОСТО ПОМЕНЯЙТЕ БРОКЕРА И ВСЕ
так какие лоты=))) всё зависит от риска=) я и так могу но не хочу=)
я спать...
а то крыша съедет с этой ерундой
я спать...
а то крыша съедет с этой ерундой
это тебе на ночь рассказали, но ты не бери в голову)))
а лок- реально бред. вот у меня не получился положительный, так я проблемс поимел, а вчера вечером получался, но то демо было))))
это тебе на ночь рассказали, но ты не бери в голову)))
а лок- реально бред. вот у меня не получился положительный, так я проблемс поимел, а вчера вечером получался, но то демо было))))
Демо, это ваш уровень!
я и там и там дурачусь, но мне на чай хватает))) а вообще, да - тестироваться на реале - это уже перебор, в этом смысле ты прав)))