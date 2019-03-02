FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 925

Alexey:
А зря! ваш брокер предоставляет, вам дает такую возможность, которую другие брокеры, не когда не дадут! "Возможность торговать на равноправных условиях"
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО .ПРОСТО ПОМЕНЯЙТЕ БРОКЕРА И ВСЕ
Alexey:
лок это бред =) 
Lesorub:

пять проциков - не плохо...

чет поболе, сдуру, вышло...


так какие лоты=))) всё зависит от риска=) я и так могу но не хочу=)
 
Myth63:
лок это бред =) 
Как вам угодно, пусть будет бред.
 
azfaraon:
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО .ПРОСТО ПОМЕНЯЙТЕ БРОКЕРА И ВСЕ
 Зачем?
 
Myth63:
так какие лоты=))) всё зависит от риска=) я и так могу но не хочу=)

я спать...

а то крыша съедет с этой ерундой

Lesorub:

это тебе на ночь рассказали, но ты не бери в голову)))

а лок- реально бред. вот у меня не получился положительный, так я проблемс поимел, а вчера вечером получался, но то демо было))))

 
_new-rena:

это тебе на ночь рассказали, но ты не бери в голову)))

а лок- реально бред. вот у меня не получился положительный, так я проблемс поимел, а вчера вечером получался, но то демо было))))

Демо, это ваш уровень!
Alexey:
я и там и там дурачусь, но мне на чай хватает))) а вообще, да - тестироваться на реале - это уже перебор, в этом смысле ты прав)))
 
_new-rena:
На реале, он должен показывать уже результат, если нет результата, значит что то не доработали, а значит снова бегом на демо.
