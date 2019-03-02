FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 926

Alexey:
На реале, он должен показывать уже результат, если нет результата, значит что то не доработали, а значит снова бегом на демо.
тестить надо на реале.
и то и другое использую обычно. даже и там и там одно и то же парраллельно работает, так скажем
 
Это хорошо, что и там и там. А то куда не глянь, тесты только на истории
всем утро
 
У нас обед! Все вчера так усердно торговали, что пока ещё спят.
ну вчера был весёлый день =)))
 
Всё продаю...

 

а я курю =) щас три дня весёлых полётов будет =)
а я прогу под мониторинг пишу (наподобии своих реалов, но будет попроще). побаловался ма-шками и хватит, а то новички ржут и стратегии кажут, которые на помойке нашли...

стратегия будет работать на одной паре для наглядности и та, что я в самом начале ветки рассказывал, но почему то никто не проявил интерес. скопировать сигнал не получится, т.к. плечо 2000, а в сигналах - 500 край.

 
еврейку яп тут не продавал,я только-что в покупки залез
