FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 924
Приветик Ишим !
какой прогноз по Евроти ? Прошу рисуночек.
спасибо !
Не выгонят! Вы локами пользуетесь?
пять проциков - не плохо...
чет поболе, сдуру, вышло...
а вы умеете локами пользоваться? (нет но пользуюсь)
Как мне, так стыдно и показывать....
ооо, писькомерство вернулось)))
а когда-то Матроскина веником гнали в шею за такое
нет