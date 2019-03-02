FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 924

tuma88:

Приветик   Ишим !

какой прогноз по  Евроти ?  Прошу рисуночек.

спасибо !
тьфу тьфу тьфу - что бы не сглазить ))))) да некогда пока прогнозить (((, привет!
 
Alexey:
Не выгонят! Вы локами пользуетесь?
а вы умеете локами пользоваться? (нет но пользуюсь) 
 

пять проциков - не плохо...

чет поболе, сдуру, вышло...


[Удален]  
За месяц реальной торговли 266,71% чистой прибыли за 23 дня  реальной торговли это хорошо или так себе?
 
Ishim:
а вы умеете локами пользоваться? (нет но пользуюсь) 
Умею и пользуюсь.
 

Как мне, так стыдно и показывать....



 

ооо, писькомерство вернулось)))

 а когда-то Матроскина веником гнали в шею за такое 

[Удален]  
Я просто спросил 
 
Доставай, есть там чё показать?
 
Myth63:
нет
А зря! ваш брокер предоставляет, вам дает такую возможность, которую другие брокеры, не когда не дадут! "Возможность торговать на равноправных условиях"
