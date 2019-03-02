FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 922
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
от 1,1120 ?
спасибо !
спать пора уже ...
Добрый вечер ..Ту есть вообще кто реально торгует ? Не пипсует? ну чтобы тейк минимум пунктов 80 ставил
спать пора уже ...
Добрый вечер ..Ту есть вообще кто реально торгует ? Не пипсует? ну чтобы тейк минимум пунктов 80 ставил
такие профи по другим веткам ныкаются,
столь пипсов не шутка в деле...
Давно не видел ваших сигналов с индюка, как успехи?
Добрый вечер ..Ту есть вообще кто реально торгует ? Не пипсует? ну чтобы тейк минимум пунктов 80 ставил
тут тока стопы по 100 ставят некоторые, про тейк не знаю - дофига наверно (кто - шибко секретно)))))
а че нет, 3 % от депо, можно и 100 и 200 забубенить...
секретный фигур "БЭТМЕН"
а че нет, 3 % от депо можно и 100 и 200 забубенить...
тейк ждать долго только...
ps: давно я ручками не торговал... лет пять уж наверно))) млин, подкинула прога делов за день... потом ещё подкинула))) уссысьсся) но маш-ки всё равно надо покорить...
Добрый вечер ..Ту есть вообще кто реально торгует ? Не пипсует? ну чтобы тейк минимум пунктов 80 ставил
да так себе =)