tuma88:
от  1,1120 ?

спасибо !

azfaraon:
Добрый вечер ..Ту есть вообще кто реально торгует ? Не пипсует? ну чтобы тейк минимум пунктов 80 ставил 
Глупец! Здесь все торгуют.
 
Lesorub:

до вечера пятницы ещё далеко!
 
azfaraon:
такие профи по другим веткам ныкаются,

столь пипсов не шутка в деле...

[Удален]  
Alexey:
Давно не видел ваших сигналов с индюка, как успехи?
да так себе =)
[Удален]  
azfaraon:
тут тока стопы по 100 ставят некоторые, про тейк не знаю - дофига наверно (кто - шибко секретно)))))
 
_new-rena:
а че нет, 3 % от депо, можно и 100 и 200 забубенить...

секретный фигур "БЭТМЕН" 

[Удален]  
Lesorub:

тейк ждать долго только...

ps: давно я ручками не торговал... лет пять уж наверно))) млин, подкинула прога делов за день... потом ещё подкинула))) уссысьсся) но маш-ки всё равно надо покорить...

 
azfaraon:
Я да Миф (щас его колбасит)))) остальные бла бла бла ))) 
 
Myth63:
да так себе =)
Это новый сигнал?
