Myth63:
он говорит что, на каждый тф по сове =)
ну можно, почему нет. следить только трудно.
_new-rena:
ну можно, почему нет. следить только трудно.
а зачем следить то ))) Это же автомат
azfaraon:
а зачем следить то ))) Это же автомат
автоматом по полной он станет, после того как проблемы порешаются))) такое можно только глазками, а не в тестере, а потом уже советника учишь думать) после этого уже, как код готов будет, можно и тестер помучить.
 

ну и замутили опять...

ЕМА 3 по открытию, выше открытие дня - покупки, ниже открытие - продажи

с откатов по тренде исходя из дневного хода...

Константин уж три тыщи лет назад про самую простую системс рассказал:

понедельник, пятниццо в игнор...

 

Рена, разница между машками, это осцилятор MACD, грубо говоря, советник торгует по макди, вот картинка за последние пару дней с фильтром, всё как надо: сигнал запаздывает страшное дело!... Ума не приложу, как он может торговать в плюс?....


chepikds:

Рена, разница между машками, это осцилятор MACD, грубо говоря, советник торгует по макди, вот картинка за последние пару дней с фильтром, всё как надо: сигнал запаздывает страшное дело!... Ума не приложу, как он может торговать в плюс....

да уж... по такому сигналу - облом, полный. у Ильи покрасивее выглядит.
 
_new-rena:
да уж... по такому сигналу - облом, полный. у Ильи покрасивее выглядит.

так это твой сигнал! то о чём ты сегодня утром говорил!!!

chepikds:

так это твой сигнал! то о чём ты сегодня утром говорил!!!

ну всё значит. сигнал на вылет пойдёт, депо покажет)))

скорее всего на новостях на катофалк положат))) ждать осталось недолго )))

 

25 мин. до кадиковых покатушек

все, что с кад, на контроль...

chepikds:

Рена, разница между машками, это осцилятор MACD, грубо говоря, советник торгует по макди, вот картинка за последние пару дней с фильтром, всё как надо: сигнал запаздывает страшное дело!... Ума не приложу, как он может торговать в плюс?....


а не пробовали написать если вылет за канал, при возврате в него входить ???
