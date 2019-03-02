FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 916
он говорит что, на каждый тф по сове =)
ну можно, почему нет. следить только трудно.
а зачем следить то ))) Это же автомат
ну и замутили опять...
ЕМА 3 по открытию, выше открытие дня - покупки, ниже открытие - продажи
с откатов по тренде исходя из дневного хода...
Константин уж три тыщи лет назад про самую простую системс рассказал:
понедельник, пятниццо в игнор...
Рена, разница между машками, это осцилятор MACD, грубо говоря, советник торгует по макди, вот картинка за последние пару дней с фильтром, всё как надо: сигнал запаздывает страшное дело!... Ума не приложу, как он может торговать в плюс?....
да уж... по такому сигналу - облом, полный. у Ильи покрасивее выглядит.
так это твой сигнал! то о чём ты сегодня утром говорил!!!
ну всё значит. сигнал на вылет пойдёт, депо покажет)))
скорее всего на новостях на катофалк положат))) ждать осталось недолго )))
25 мин. до кадиковых покатушек
все, что с кад, на контроль...
