FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 917
а не пробовали написать если вылет за канал, при возврате в него входить ???
а вылет сколь будет?
какого лося планировать?
Мысль интересная, пусть Рена и напишет...
Возврат в канал показывает флет, а после флета, как правило, продолжение тренда ;), тут ещё какой-то фильтр нужен...
25 мин. до кадиковых покатушек
все, что с кад, на контроль...
Ну наконец-то, может зашевелится чуток! А то задолбало стоялово.
мож позвать кого?
и как вариант стоп на 25 пипок выше последнего пика макди. при достижении уровня нуля ордер половинить и в безубыток. но это можно в тесте погонять и понять как лучше.