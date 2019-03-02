FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 917

Myth63:
а не пробовали написать если вылет за канал, при возврате в него входить ???

а вылет сколь будет?

какого лося планировать?

 
Мысль интересная, пусть Рена и напишет...

Возврат в канал показывает флет, а после флета, как правило, продолжение тренда ;), тут ещё какой-то фильтр нужен...

[Удален]  
chepikds:

Мысль интересная, пусть Рена и напишет...

Возврат в канал показывает флет, а после флета, как правило, продолжение тренда ;), тут ещё какой-то фильтр нужен...

Канал отфильтрует некоторые движения ..Я же предлогал наоборот чтобы был побольше  на рынке .И будет без разницы флет ..Потому как нет флета как такогого .а если более краткосроные движения 
[Удален]  
Lesorub:

25 мин. до кадиковых покатушек

все, что с кад, на контроль...

Пока тихо....даже странно...обычный ход...
 
Ну наконец-то, может зашевелится чуток! А то задолбало стоялово.
[Удален]  
терпение господа, скоро всё будет)
 
завтра будут покатушки, сегодня тихое посапывание
 
chepikds:
Ну наконец-то, может зашевелится чуток! А то задолбало стоялово.
мож позвать кого?
 
[Удален]  
Lesorub:

а вылет сколь будет?

какого лося планировать?

и как вариант стоп на 25 пипок выше последнего пика макди. при достижении уровня нуля ордер половинить и в безубыток. но это можно в тесте погонять и понять как лучше.

