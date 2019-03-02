FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 919

1.2400 цель на сегодня по каду... должны дотянуть по идее....
chepikds:
1.2400 цель на сегодня по каду... должны дотянуть по идее....
или откатится в точку старта =)
РискМенеджер: если приходиться пополнить депо, увеличив первоначальный размер в 2 раза, уменьшаешь в 2 раза риск и т.д.)))) (проверено годами)
 

и дневной ход выбран:


 

Cижу, значит, думаю над своповой стратегией, и тут замечаю чудесную вещь:

Найдите отличия сами:

 

2 счета у двух разных брокеров)))

Прикол в том, что лоу по паре USDCHF совпадают чуть ли не пункт в пункт.

А вот на кроссе)))) 

 

П.С. Только заметил, что предыдущие лоу 2011 года тоже здесь разительно отличаются))) 

куда все пропали то ? =)
 
Myth63:
куда все пропали то ? =)

мож фунта тарят втихаря?

или евру...

ну один это ГК а второй ФК ? =)
lactone:

Cижу, значит, думаю над своповой стратегией, и тут замечаю чудесную вещь:

............

мьдяяяяяя....... арбитраж неизбежен. люди такое годами ищут. можно названия дц-шек в лс? (кланяться до земли буду)
 
Myth63:
куда все пропали то ? =)
евра наверно все понакупили и смотрят как медленно ползет вверх))
