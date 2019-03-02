FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 919
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1.2400 цель на сегодня по каду... должны дотянуть по идее....
и дневной ход выбран:
Cижу, значит, думаю над своповой стратегией, и тут замечаю чудесную вещь:
Найдите отличия сами:
2 счета у двух разных брокеров)))
Прикол в том, что лоу по паре USDCHF совпадают чуть ли не пункт в пункт.
А вот на кроссе))))
П.С. Только заметил, что предыдущие лоу 2011 года тоже здесь разительно отличаются)))
куда все пропали то ? =)
мож фунта тарят втихаря?
или евру...
Cижу, значит, думаю над своповой стратегией, и тут замечаю чудесную вещь:
Найдите отличия сами:
2 счета у двух разных брокеров)))
Прикол в том, что лоу по паре USDCHF совпадают чуть ли не пункт в пункт.
А вот на кроссе))))
Cижу, значит, думаю над своповой стратегией, и тут замечаю чудесную вещь:
............
куда все пропали то ? =)