FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 921
мне что-то кажется, что ее в 1,06 ведут))
а у Ишима - стоит на месте, как вкопаный... затевает чота шалунишка)))
Всё! уложены планшеты... , теперь можно расчётками заняться ))))
скоро день зарплаты или под проценты выдаёшь??
не отвлекайся, шучу...
Фунт продал
Приветик !
Ого сколько прогнозов по профурсетке этой...
Покупок не прогнозирую.
Спасибо !
да пусть себе сидит где хочет=) он всё правильно делает =)
вверху.
она кончила только что .
вверху.
засандалил евролимитку:
спасибо !