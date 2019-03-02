FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 921

lactone:
мне что-то кажется, что ее в 1,06 ведут))
нонки покажут куда двинет))
 
_new-rena:
а у Ишима - стоит на месте, как вкопаный... затевает чота шалунишка)))
Всё! уложены планшеты... , теперь можно расчётками заняться ))))
Ishim:
скоро день зарплаты или под проценты выдаёшь??

не отвлекайся, шучу...

 

 

Фунт продал 

 
Ой...

Приветик !

Ого  сколько   прогнозов  по профурсетке  этой...

Покупок не  прогнозирую.

Спасибо !
 
Myth63:

да пусть себе сидит где хочет=) он всё правильно делает =) 

Давно не видел ваших сигналов с индюка, как успехи?
 
она кончила только что .
вверху.
 
tuma88:
она кончила только что .
вверху.
кончила? с верху?
 
Lesorub:

засандалил евролимитку:


от  1,1120 ?

спасибо !
Добрый вечер ..Ту есть вообще кто реально торгует ? Не пипсует? ну чтобы тейк минимум пунктов 80 ставил 
