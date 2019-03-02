FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 918

Новый комментарий
 
Myth63:

и как вариант стоп на 25 пипок выше последнего пика макди. при достижении уровня нуля ордер половинить и в безубыток. но это можно в тесте погонять и понять как лучше.

на ваших 4 парах часто вылет наблюдается?

входы от уровня в какой день недели?

 
Myth63:

и как вариант стоп на 25 пипок выше последнего пика макди. при достижении уровня нуля ордер половинить и в безубыток. но это можно в тесте погонять и понять как лучше.

главное что стрелочки хорошо смотрятся)))
[Удален]  
Lesorub:

на ваших 4 парах часто вылет наблюдается?

входы от уровня в какой день недели?

я по другим индюкам торгую =) и вход ваще не зависит от дня. просто ставлю разумные стопы.
[Удален]  
Spekul:
главное что стрелочки хорошо смотрятся)))

ага =) стрелочки рулят =)) но надо ещё дорабатывать. а так историю вбиваю ещё=) 

[Удален]  
новости еврика обошли стороной)
 
_new-rena:
новости еврика обошли стороной)

да, вечерний тухляк...


 
1.2465+/-  - потолок по канадцу
[Удален]  
день прожит не зря=)
 
Myth63:
день прожит не зря=)
[Удален]  
Myth63:
день прожит не зря=)
а у Ишима - стоит на месте, как вкопаный... затевает чота шалунишка)))
1...911912913914915916917918919920921922923924925...2119
Новый комментарий