FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 918
и как вариант стоп на 25 пипок выше последнего пика макди. при достижении уровня нуля ордер половинить и в безубыток. но это можно в тесте погонять и понять как лучше.
на ваших 4 парах часто вылет наблюдается?
входы от уровня в какой день недели?
главное что стрелочки хорошо смотрятся)))
ага =) стрелочки рулят =)) но надо ещё дорабатывать. а так историю вбиваю ещё=)
новости еврика обошли стороной)
да, вечерний тухляк...
день прожит не зря=)
