FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 915

засандалил евролимитку:


azfaraon:
А вы не думали повесить сову на все интервалы и будет скаждого свой сигнал ..То есть вы охватите в итоге и краткосроч и среденесроч тренды ...Вроде машки трендовый индюк

это лишние фильтры мне кажется. с этими бы разобраться. получится на минутках, тогда уже задвину прогу на ТФ повыше 

для автомата каждый лишний фильтр - это отставание от сигнала. просто проблемки порешать надо и будет колбасить, если правильно решатся.

 
Lesorub:

хоть кто то прогнозами занят.

Спасибо.

_new-rena:

Я не говорил о фильтрах ..Я говорю о муравейнике (муравьях)..То есть убить всех и сразу не удасться 
 
wild_hedgehog:

хоть кто то прогнозами занят.

Спасибо.

это байда, не пронос !!! 
azfaraon:
Я не говорил о фильтрах ..Я говорю о муравейнике (муравьях)..То есть убить всех и сразу не удасться 
индикатор - фильтр ценового котира.
_new-rena:
Опять не поняли ..))) Ладно проехали
azfaraon:
Опять не поняли ..))) Ладно проехали
ааа. т.е. открывать несколько ордеров и каждый чтобы шёл по своему пути?
_new-rena:
индикатор - фильтр ценового котира.
он говорит что, на каждый тф по сове =)
_new-rena:
ааа. т.е. открывать несколько ордеров и каждый чтобы шёл по своему пути?
правильно ..путь один заработать ...
