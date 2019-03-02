FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 915
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
засандалил евролимитку:
А вы не думали повесить сову на все интервалы и будет скаждого свой сигнал ..То есть вы охватите в итоге и краткосроч и среденесроч тренды ...Вроде машки трендовый индюк
это лишние фильтры мне кажется. с этими бы разобраться. получится на минутках, тогда уже задвину прогу на ТФ повыше
для автомата каждый лишний фильтр - это отставание от сигнала. просто проблемки порешать надо и будет колбасить, если правильно решатся.
засандалил евролимитку:
хоть кто то прогнозами занят.
Спасибо.
это лишние фильтры мне кажется. с этими бы разобраться. получится на минутках, тогда уже задвину прогу на ТФ повыше
для автомата каждый лишний фильтр - это отставание от сигнала. просто проблемки порешать надо и будет колбасить, если правильно решатся.
хоть кто то прогнозами занят.
Спасибо.
Я не говорил о фильтрах ..Я говорю о муравейнике (муравьях)..То есть убить всех и сразу не удасться
индикатор - фильтр.
Опять не поняли ..))) Ладно проехали
индикатор - фильтр ценового котира.
ааа. т.е. открывать несколько ордеров и каждый чтобы шёл по своему пути?