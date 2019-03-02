FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 451

Speculator_:
Планы с событиями не совпадают. Анализирует   
Фунта на 56 дотащим назло колхозу?)))
 
stranger:

Может карандаша нет? 

Что ты такое говоришь, у НЕГО не сопадать не может!!!  

Ах ты деревня! У негоже ручка саморисуйка!!! 
 
stranger:
Что то Учитель рисовать перестал...
чиркани сам. рэнд на уик. позырил бы мнение не свое.
 
stranger:
Моя цель 450% от открытых сделок.  
 
 
Spekul:
Зачем флуд?
 
stranger:
а как на счет луня еще раз увидеть на 1,27 и засолить
 
Speculator_:
Spekul:
А эт вы как хотите)))
 
Speculator_:
Зачем флуд?

ну хорошо, а почему именно 450%? не 20, 30, 50 ..

