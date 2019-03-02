FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 894

В смысле большой секрет или тупо лень обсуждать очевидные вещи?
В смысле большой секрет или тупо лень обсуждать очевидные вещи?
а че там обсуждать то?
 

Понять не могу, Рена так отчаянно чегой-то там бегает в суматохе, аж скулы хрустят, при этом говорит что всё знает и что 100 процентов в месяц для него хххххык   тьфууууу.

а че там обсуждать то?
Вот и я о том, если интересует кого то, то информации уйма, Гугль в помощь)

а че там смотреть то - ты и так сам все в паре предложений расписал - смотреть уровни по опционам, а дальше думать и предполагать.

а че там смотреть то - ты и так сам все в паре предложений расписал - смотреть уровни по опционам, а дальше думать и предполагать.

А вот торговать опционами - это глупости вообще) уж лучше в лотерею спортлото 

Ну почему, на этот контракт, мартовский, с экспирацией в эту пятницу продал бы пут ниже 1.50 или купил бы колл 1.50-1.5050. Это тоже самое, что и купить фунт на 1.50, по прибыли и рискам отличается.

Вот смотри, колл на страйке 1.50 стоил 299 пунктов, т.е прибыль мы получаем когда цена выше 1.5299, сейчас премия по нему 388 пунктов, т.е., или держать до экспирации или продать сейчас с прибылью 89пп. 

текущий уровень в бу:


То что вырастет где то до 1.5500 я знаю ...Оттуда я продам .если сейчас не покажут 1.5360 .Если же покажут .То тогда вероятность что будет новый хай (выше 1.5560 и выше )
