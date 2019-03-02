FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 893
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так понял что это и есть ваша с Реной коровка, маленькая что то, молочка то на двоих хватает?
блохоловство...так 8 фиг не высидеть...
заморочили парню голову путоколами, как бы не съехало что - нибудь с этой самой СМЕ
блохоловство...так 8 фиг не высидеть...
заморочили парню голову путоколами, как бы не съехало что - нибудь с этой самой СМЕ
А как же теперь 5295 по фунту?)))
как есть, так и будет...
все уж в Евре давно сидят, фунт отстой...
как есть, так и будет...
все уж в Евре давно сидят, фунт отстой...
Да, вижу...
Да, вижу...
во, и я про тоже....
На прошлой странице добавил по поводу пятницы.Утрируете просто слова.. Просто пытаясь говорить намёками Рена становится смешным). Нельзя было прямо написать..
Скоро наверное захочет сделать следующее..
Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов. Кроме этого, существуют математические модели, позволяющие вычислить премию на основе текущей стоимости базового актива и его стохастических свойств (волатильности, доходности, и т. д.). Вычисляемая таким образом премия называется теоретической ценой опциона. Как правило, она вычисляется организатором торгов или брокером и доступна вместе с котировочной информацией во время торгов.
То есть нам её поставляют в готовом виде. Меж тем можно, имея данные по торгам, самому пробовать её рассчитать, не только по котиру опциона но и учитывая объёмы,хотя это и не просто..
Все эти блэки шоулзы, монтекарлы, используют цену актива и её волатильность, не видел чтобы там объёмы использовались как полезная инфа, а зря.
Рена наверное поторопился сказав что уже усё знает))))
Я про опционы вообще ничего никому говорить не хотел и не хочу)
А Рена сказать ничего не может, эта тема для него сплошные намеки, ими и говорит)
почему?
А зачем мне это?
А зачем мне это?