stranger:

Я так понял что это и есть ваша с Реной коровка, маленькая что то, молочка то на двоих хватает? 

 

блохоловство...так 8 фиг не высидеть...

заморочили парню голову путоколами, как бы не съехало что - нибудь с этой самой СМЕ


 
А как же теперь 5295 по фунту?)))
 
как есть, так и будет...

все уж в Евре давно сидят, фунт отстой...


 
Да, вижу...

 

 

 
во, и я про тоже....
 
Я про то, что коровку то вам побольше надо, если на фунте не хватает, то на евро и ласты склеите))))
 
Useddd:

На прошлой странице добавил по поводу пятницы.Утрируете просто слова.. Просто пытаясь говорить намёками Рена становится смешным). Нельзя было прямо написать..

Скоро наверное захочет сделать следующее..


 Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.

Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов. Кроме этого, существуют математические модели, позволяющие вычислить премию на основе текущей стоимости базового актива и его стохастических свойств (волатильностидоходности, и т. д.). Вычисляемая таким образом премия называется теоретической ценой опциона. Как правило, она вычисляется организатором торгов или брокером и доступна вместе с котировочной информацией во время торгов. 

То есть нам её поставляют в готовом виде. Меж тем можно, имея данные по торгам, самому пробовать её рассчитать, не только по котиру опциона но и учитывая объёмы,хотя это и не просто.. 

Все эти блэки шоулзы, монтекарлы, используют цену актива и её волатильность, не видел чтобы там объёмы использовались как полезная инфа, а зря. 

Рена наверное поторопился сказав что уже усё знает)))) 

Я про опционы вообще ничего никому говорить не хотел и не хочу)

А Рена сказать ничего не может, эта тема для него сплошные намеки, ими и говорит) 

 
Useddd:
почему?
А зачем мне это?
 
В смысле большой секрет или тупо лень обсуждать очевидные вещи?
 
А может премию какую получиш,тут года 2 назад часто бубны довали ну или медальки
