Spekul:

скорее всего, но бай держу пока от 117,40 (в надежде на 123, она умирает последней)

а по ауди завтра надо смотреть, сейчас даже не открываю ее

По ауди сказал - поддержка 75.

Айдлер)))

 

и Учитель)

 

 
Lesorub:

че там мне про первый откат говорили?

палки в бай, оттуда в селл...


мм, никуда не денешься.
 
iIDLERr:
мм, никуда не денешься.

Айдлер, а ты помнишь 63 по фунту или тоже уже забыл?)

Трендунов кидают, а они смотрят вниз, я плакаль((( 

Сенсей опять ручки не туда сунул)))

Всем привет! кстате йена ))))) баи закрыты - + 3700пп. открыл продажу до 105.
 
stranger:

Догнали цену(помнишь писал в личку), теперь идет на торговка уровня

там же в личке глянь чифа ... там две зоны квартальные бычьи(поглощении) на практике такая конфигурация и показывает резкое падение...

 
SEVER11:

Догнали цену(помнишь писал в личку), теперь идет на торговка уровня


Помню. Теперь мудохать будут.

 

 
Я вопрос не понял. у меня первый тэйк на 61 был, потом после референдума переоткрылся. все в анналах.)
 
iIDLERr:
Я вопрос не понял. у меня первый тэйк на 61 был, потом после референдума переоткрылся. все в анналах.)
Ты помнишь что там сопротивление?
 

Что можно сказать по торговле... Держу длинные позиции 

 

 
Speculator_:

Что можно сказать по торговле... Держу длинные позиции 

 

Хоть до одного, немного с опозданием, но дошло)))
 
stranger:
Хоть до одного, немного с опозданием, но дошло)))
На сколько я помню Вы уважаемый кричали в низ!!!
