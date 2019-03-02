FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 447
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скорее всего, но бай держу пока от 117,40 (в надежде на 123, она умирает последней)
а по ауди завтра надо смотреть, сейчас даже не открываю ее
По ауди сказал - поддержка 75.
Айдлер)))
и Учитель)
че там мне про первый откат говорили?
палки в бай, оттуда в селл...
мм, никуда не денешься.
Айдлер, а ты помнишь 63 по фунту или тоже уже забыл?)
Трендунов кидают, а они смотрят вниз, я плакаль(((
Сенсей опять ручки не туда сунул)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Догнали цену(помнишь писал в личку), теперь идет на торговка уровня
там же в личке глянь чифа ... там две зоны квартальные бычьи(поглощении) на практике такая конфигурация и показывает резкое падение...
Догнали цену(помнишь писал в личку), теперь идет на торговка уровня
Помню. Теперь мудохать будут.
Я вопрос не понял. у меня первый тэйк на 61 был, потом после референдума переоткрылся. все в анналах.)
Что можно сказать по торговле... Держу длинные позиции
Что можно сказать по торговле... Держу длинные позиции
Хоть до одного, немного с опозданием, но дошло)))