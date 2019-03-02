FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 84

stranger:

Так давал же.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html 

эту ссылку я видел. я график прошу, наложение путов и коллов
 
_new-rena:
Так графики этой страницы, вернее данные, забей в эксель и будет тебе график)
stranger:
Так графики этой страницы, вернее данные, забей в эксель и будет тебе график)

у меня прога уже делает. сравнить хочу. ты же с СМЕ брал? (в экселе то без динамики...)

 
_new-rena:
Так его искать надо, я его только раз с той страницы сделал, файл потом удалил, остались только скрины в папке где их немерено)))

Вот они, изменения за прошлый день, 31-го делал.

 

 

stranger:
Так его искать надо, я его только раз с той страницы сделал, файл потом удалил, остались только скрины в папке где их немерено)))
там бесплатно, а то я торкаюсь, везде регистрация нужна?
 
_new-rena:
Там бесплатно, да там вообще все бесплатно, регистрация у них на сайте и нах не нужна.
_new-rena:
не, красявше было с инета. ну в общем понятно.

у тебя похоже сумма по всем путам отдельно и по всем коллам?

 
_new-rena:

Это изменения за один торговый день.

Аааа, понял о каком ты скрине, с процентами? Так то не из инета, есть прога такая  EXANTE ATP для торговли опционами, мальтийский брокер, так это с нее.

http://exante.eu 

stranger:

теперь понятно. а то я устал уже выпрашивать...

делаю пока в динамике всё что дают...

вот первая фишка:


 
_new-rena:

Так я никак въехать не мог чего тебе надо)))
