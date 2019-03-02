FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 84
Так давал же.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html
эту ссылку я видел. я график прошу, наложение путов и коллов
Так графики этой страницы, вернее данные, забей в эксель и будет тебе график)
у меня прога уже делает. сравнить хочу. ты же с СМЕ брал? (в экселе то без динамики...)
Так его искать надо, я его только раз с той страницы сделал, файл потом удалил, остались только скрины в папке где их немерено)))
Вот они, изменения за прошлый день, 31-го делал.
Так его искать надо, я его только раз с той страницы сделал, файл потом удалил, остались только скрины в папке где их немерено)))
там бесплатно, а то я торкаюсь, везде регистрация нужна?
не, красявше было с инета. ну в общем понятно.
у тебя похоже сумма по всем путам отдельно и по всем коллам?
не, красявше было с инета. ну в общем понятно.
Это изменения за один торговый день.
Аааа, понял о каком ты скрине, с процентами? Так то не из инета, есть прога такая EXANTE ATP для торговли опционами, мальтийский брокер, так это с нее.
http://exante.eu
Это изменения за один торговый день.
теперь понятно. а то я устал уже выпрашивать...
делаю пока в динамике всё что дают...
вот первая фишка:
теперь понятно. а то я устал уже выпрашивать...
