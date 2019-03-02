FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 83
третий бай по фунту
Наконец-то на евре появился новый сигнал ))) Бычье облако и перемодификция ордеров ))) Продажи продолжаются ))) 1545 не за горами )))
где он, сигнал такой?
Это комплексная проблема )))
неее, это не комплексная, но судя по настроению ветки - большая проблема...
Да отдыхают сегодня все нормальные люди, потому и нет никого)
аааа, точно же. это я тут клаву уже в решето превратил )))
С праздником!
Скоро я то красивое распределение объема заполучу, которое ты показывал. Надо будет сравнить с оригиналом, который ты так и не показал (кроме таблицы). Где он всё-таки (ссылка нужна, пжста покажи в личке...)?
ну вот это:
Так давал же.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html