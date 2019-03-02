FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 83

Новый комментарий
[Удален]  
третий бай по фунту
 
Myth63:
третий бай по фунту
Я просто раскидал через 80 пип до 46 и чего там париться)
 
 

Наконец-то на евре появился новый сигнал ))) Бычье облако и перемодификция ордеров ))) Продажи продолжаются ))) 1545 не за горами )))

 

[Удален]  
artikul:

Наконец-то на евре появился новый сигнал ))) Бычье облако и перемодификция ордеров ))) Продажи продолжаются ))) 1545 не за горами )))

 

где он, сигнал такой?
 
_new-rena:
где он, сигнал такой?
Это комплексная проблема )))
[Удален]  
artikul:
Это комплексная проблема )))
неее, это не комплексная, но судя по настроению ветки - большая проблема...
 
_new-rena:
неее, это не комплексная, но судя по настроению ветки - большая проблема...
Да отдыхают сегодня все нормальные люди, потому и нет никого)
[Удален]  
stranger:
Да отдыхают сегодня все нормальные люди, потому и нет никого)

аааа, точно же. это я тут клаву уже в решето превратил )))

С праздником!

....

Скоро я то красивое распределение объема заполучу, которое ты показывал. Надо будет сравнить с оригиналом, который ты так и не показал (кроме таблицы). Где он всё-таки (ссылка нужна, пжста покажи в личке...)?

ну вот это:


 
_new-rena:

аааа, точно же. это я тут клаву уже в решето превратил )))

С праздником!

....

Скоро я то красивое распределение объема заполучу, которое ты показывал. Надо будет сравнить с оригиналом, который ты так и не показал (кроме таблицы). Где он всё-таки (ссылка нужна, пжста покажи в личке...)?

ну вот это:


Так давал же.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html 

FX - Options Open Interest Tool
FX - Options Open Interest Tool
  • www.cmegroup.com
FX (Forex) Options Open Interest Tool monitors open interest patterns of FX options and allows users to view open interest trends and tendencies.
1...767778798081828384858687888990...2119
Новый комментарий