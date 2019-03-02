FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 85

Свободу бычьим радикалам!!! 
[Удален]  
stranger:
Свободу бычьим радикалам!!! 
да неееее. Север прав. Фунтяре до 1,5...
 
новая игрушка / сказала 1,1688
Му-рай.

 
stranger:


А Тума, он пьет или курит?))))) 

)))
не люблю просто наблюдать )))без меня  поезд уедет...
 
tuma88:
новая игрушка / сказала 1,1688
Му-рай.

отлично, хорошее число, а вообще можно написать любое число внизу, какое только понравиться и  и цена дойдет.

главное не ловить сейчас падающие ножи и думать что цена отскочит.

 
pako:
tuma88:
А с накоплением есть  вариант ? или    в архив пишется ?
сумма объёма по страйкам и  + сделать значимость страйка ( в экзеле) вчера файл кидал сюда.(это чисто эксперимент).
Спасибо !
с накоплением чего??
Мне пока нравится уровень 1.1903.еврочка
[Удален]  
Spekul:

она и не переставала из под него выходить

мне больше нравиться круглое число, например 1.0000

самое круглое число - это "0". Единичка островата...

)))

[Удален]  

у меня нет слов...

всё это очень грубо.

закрыл селл по фунту, теперь можно пофлетить и прогуляться на вверх, максимум до 1,5480, что сомнительно, если туда дойдет там и засолю снова
