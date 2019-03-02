FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 85
Свободу бычьим радикалам!!!
Му-рай.
А Тума, он пьет или курит?)))))
не люблю просто наблюдать )))без меня поезд уедет...
новая игрушка / сказала 1,1688
Му-рай.
отлично, хорошее число, а вообще можно написать любое число внизу, какое только понравиться и и цена дойдет.
главное не ловить сейчас падающие ножи и думать что цена отскочит.
А с накоплением есть вариант ? или в архив пишется ?
сумма объёма по страйкам и + сделать значимость страйка ( в экзеле) вчера файл кидал сюда.(это чисто эксперимент).
Спасибо !
она и не переставала из под него выходить
мне больше нравиться круглое число, например 1.0000
самое круглое число - это "0". Единичка островата...
)))
у меня нет слов...
всё это очень грубо.
http://tass.ru/ekonomika/1687028