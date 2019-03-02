FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 889

и не укусить ли за Киви:


 
и не укусить ли за Киви:


Там еще пара десятков кроссов, можно за ними тоже побегать если денег много)))) Лишних)
 

не толмуты же читать...

лилового посмотрите...

Доброго дня ..О фунте мятежном замолвите слово ))))))))))))
 
не толмуты же читать...

лилового посмотрите...

У меня два глаза)
 
У меня два глаза)
 Как огород? )
 
 Как огород? )
Огород не волк)
 
У меня два глаза)
стерео?
 
стерео?
 
туфта...

ауди сколь на ща потенциал?

а киви продан...

