FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 828
короче на 1.11 может и куплю. ну его к лешему
чиф уже пустоту бороздить пытается
я же вчера написал что ради прикола=) переделываю на центовик и попробую тогда =) а щас фан =) 100$ для развлекухи=) то что мне надо, то и отрабатываю. просто на памм история хранится вечно =)
если нас быстрей не отпирамидят...
я вчера написал желание по фунту=) и писал что продал сегодня утром в 2 ордера было но зацепило всего 1. а там посмотрим. закрыл половинку с продажи.
Предполагаю золото можно купить до 1222.20 ...
История
ну а со 100 баксами по другому не получится - везде перегруз. или Пан или пропал .)))
Ха) Дак с 10-ти надо уметь...
Куда Стренжа потеряли?
потом после перехая, а чо рассказывать в селл залез 9 февраля был сильный сигнал (это форекс детка) вот сидел - байками байкал ))))
доп 1226 закрыл селл (фильтры что ли у них режут последние пипки)