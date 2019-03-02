FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 828

короче на 1.11 может и куплю. ну его к лешему

чиф уже пустоту бороздить пытается

 
Myth63:
я же вчера написал что ради прикола=) переделываю на центовик и попробую тогда =) а щас фан =) 100$ для развлекухи=) то что мне надо, то и отрабатываю. просто на памм история хранится вечно =)
Да ладно, просадка то мизерная, на моем сигнале в январе было -38%, и ничего)))
 
Lesorub:
если нас быстрей не отпирамидят...
Уровень сильно размазан, ещё 200пп внизу есть простор, главное с лотом не переборщить и мы его
 
Myth63:
ну а со 100 баксами по другому не получится - везде перегруз. или Пан или пропал .)))
 
Myth63:
я вчера написал желание по фунту=) и писал что продал сегодня утром в 2 ордера было но зацепило всего 1. а там посмотрим. закрыл половинку с продажи.
Фан, так фан, как скажешь, ждём следующий счёт....
 
Ishim:
 
Что То Вы уважаемый про диски говорили!  По подробней пожалуйста мысль выразите? 
 
продать чиф никто не смотрел? уперся кажись...
 

Предполагаю золото можно купить до 1222.20 ...

 

Ishim:
ну а со 100 баксами по другому не получится - везде перегруз. или Пан или пропал .)))

Ха) Дак с 10-ти надо уметь...

Куда Стренжа потеряли?

Ishim:

потом после перехая, а чо рассказывать в селл залез 9 февраля был сильный сигнал (это форекс детка) вот сидел - байками байкал ))))

доп 1226 закрыл селл (фильтры что ли у них режут последние пипки) 

рано покупать
