FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 890

Lesorub:

туфта...

ауди сколь на ща потенциал?

У меня два глаза)
 
stranger:

...

Рена отжёг так отжёг. Давно так не смеялся. Хорошее средство взбодриться с утра это зайти сюда. )))
 
stranger:
с 3D  очечи мож стянуть?

у мну уже е...

 
tol64:
Да, у меня две цифры, у тебя четыре, и это правильно, а у него тоже ... шесть)))
 
stranger:
Иногда человеческая когниция творит чудеса с воспроизводящим свои мысли индивидуумом, окуная его с головой в непрекращающийся когнитивный диссонанс. )))
 
tol64:
Маты нельзя 
 

рыжего в бу можно:


 
Lesorub:

рыжего в бу можно:


Ты его недели две назад продавал, вот там можно было в бу и не бегать по полю)
 
это наша корова и мы ее доим...
 
Lesorub:
По моему это она вас доит))))
