FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 445
Так потому луня не продаю и ауди с киви не покупаю.
Ну, а если никто не видит, что фунт на 50 покупают, то я вам не доктор.
у киви отдельная жисть. туды сЪябы.... будут. недвижка вынесет. поосторожнее...
я из золта вышел.
че там мне про первый откат говорили?
палки в бай, оттуда в селл...
ВТБ денег дать хотят, а он вниз мылит..
По ауди поддержка на 75 сильная.
По луню сопротивление 2767.
Пока вы тут рассуждаете Учитель уже 2% поднял)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Чтобы всем было понятно, движение по фунту вижу так:
Картинку распечатать и повесить в туалете, чтоб на глаза чаще попадалась!!!
