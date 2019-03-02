FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 445

stranger:

Так потому луня не продаю и ауди с киви не покупаю.

Ну, а если никто не видит, что фунт на 50 покупают, то я вам не доктор. 

у киви отдельная жисть. туды сЪябы.... будут. недвижка вынесет. поосторожнее...
 
В начале прошлой недели про покупки фунта на 50 тоже сказал на МТ5, показали свои продажи, опять рассказали куда идти(
 
я из золта вышел.
 
iIDLERr:
у киви отдельная жисть. туды сЪябы.... будут. недвижка вынесет. поосторожнее...
Да, я помню "кэрри трейд" на 88))) Тоже говорил - распределение, втюхивают лохам задорого, не, ты че... и т.д.)))
 
iIDLERr:
я из золта вышел.

че там мне про первый откат говорили?

палки в бай, оттуда в селл...


 
И луня скоро можно будет продавать на хорошую коррекцию. "Скоро" это в пределах этой и следующей недели.
 

ВТБ денег дать хотят, а он вниз мылит..


 
Lesorub:

ВТБ денег дать хотят, а он вниз мылит..


По ауди поддержка на 75 сильная.

По луню сопротивление 2767. 

Пока вы тут рассуждаете Учитель уже 2% поднял)))

Чтобы всем было понятно, движение по фунту вижу так:

Картинку распечатать и повесить в туалете, чтоб на глаза чаще попадалась!!!

 

 

 

 
stranger:

Чтобы всем было понятно, движение по фунту вижу так:

Картинку распечатать и повесить в туалете, чтоб на глаза чаще попадалась!!!

 

 

это пронос от чела, с копьем в голове?
