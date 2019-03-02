FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 892
Да когдаж ты уже уйдёшь?! Засрал всю ветку....
Бросай пить....
Скажи интэрэснае)
не всем дано играть в 8 фигур...
да они и не нужны:
дарю...
Не, я понимаю, что доходит медленно, но не настолько же)
Икар
13.02
так уж весна наступила, мож еще с прошлого года че вспомнить?
а здесь 50 п. до первого входа...
А что то изменилось на йене или ее покупают скажи еще)))
скажу: рэнд съездил по хаю:
Да еще можно пар двадцать глянуть, металлы не забыть, и обязательно за всем побегать по полю)
рыжего буду держать сто фигур...
8 фиг ничто
Икар
это наша корова и мы ее доим...
Я так понял что это и есть ваша с Реной коровка, маленькая что то, молочка то на двоих хватает?