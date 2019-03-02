FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 888

ладно, удачи всем. чо то я тут много уже всего рассказал. разбирайтесь. увижу, что начало понимание появляться - поддержу разговор. а то смотрю уже и СМЕ против таких обсуждений.
 
похоже  вы уже перетрудились, кругом заговоры мерещатся..и кругом натыкаетесь на какие-то тайны которые видимо только для вас тайны и которые только вы знаете...)))

 

 
)))))))))
 
здесь (ФХ) контракты выставляются маркетами и на конец года. и как правильно делает тол64, он их берет здесь и сейчас. поэтому одно дело настоящий фьюч и его внутрянка, а другое - форекс. у нас такой контракт может "прожить" час, а на другом рынке - месяц и более. здесь он нужен для того чтобы сыграть ценой, а на другом рынке - для того чтобы дожить до экспирации.
дело здесь во времени жизни. Айдлер правильно писал, что в пятницу все объемы умирают.
 
нет такого понятия на форексе. вот у тол64 не две же цифры по путам и коллам, а четыре (

и у меня тоже ... шесть

))). и он прав что не две. потому и нинзя для форы - ни о чём. придёт и если захочет объяснит - почему так. но сначала разберётся только почему, если уже не разобрался. будет собеседник, будет проще объяснить.

ок. начинаются торги. надо дописать стратегию.

  
 
Стрендж, спасибо за чтиво.
 
Стрендж, спасибо за чтиво.
Скажи интэрэснае)
 

У него не две цифры, а четыре, а у меня ... тоже шесть....

 

контракт на час...

 

объемы умирают по пятницам... в полдень

 

 

а не продать ли рыжья?


 
Скажи интэрэснае)
та ну нах... Даже Талмуд интереснее))
