FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 888
ладно, удачи всем. чо то я тут много уже всего рассказал. разбирайтесь. увижу, что начало понимание появляться - поддержу разговор. а то смотрю уже и СМЕ против таких обсуждений.
похоже вы уже перетрудились, кругом заговоры мерещатся..и кругом натыкаетесь на какие-то тайны которые видимо только для вас тайны и которые только вы знаете...)))
я тут много уже всего рассказал. разбирайтесь. увижу, что начало понимание появляться - поддержу разговор.
здесь (ФХ) контракты выставляются маркетами и на конец года. и как правильно делает тол64, он их берет здесь и сейчас. поэтому одно дело настоящий фьюч и его внутрянка, а другое - форекс. у нас такой контракт может "прожить" час, а на другом рынке - месяц и более. здесь он нужен для того чтобы сыграть ценой, а на другом рынке - для того чтобы дожить до экспирации.
дело здесь во времени жизни. Айдлер правильно писал, что в пятницу все объемы умирают.
нет такого понятия на форексе. вот у тол64 не две же цифры по путам и коллам, а четыре (
и у меня тоже ... шесть
))). и он прав что не две. потому и нинзя для форы - ни о чём. придёт и если захочет объяснит - почему так. но сначала разберётся только почему, если уже не разобрался. будет собеседник, будет проще объяснить.
ок. начинаются торги. надо дописать стратегию.
Стрендж, спасибо за чтиво.
У него не две цифры, а четыре, а у меня ... тоже шесть....
контракт на час...
объемы умирают по пятницам... в полдень
а не продать ли рыжья?
Скажи интэрэснае)