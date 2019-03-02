FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 862
1-ну знаю несколько, при чём не просто смотрят, но и торгуют в ней на реале..
2- ну если кухня роднее..я только не понимаю, если основная для части людей инфа в одном месте, почему анализ в другом, делать ведь и на с# анализ можно, а для другого чисто сделки готовые.
3-10к-довольно не большие бабки..
4-Ну как, в паре 2 валюты, а фьюч-одна
чем больше разбираюсь, тем больше понимаю - что это одно и то же (никаких отличий не существует, абсолютно), два разных описания, не более )))
1. ну и хорошо. И в чем проблема?
2. да, кухня родная. Проверенная каждым. Анализ где? Я головой анализирую, как и многие. как по мне, подобное комьютером не проанализировать (да и не только моя мысль).
3. все относительно. Мое мнение - если в работе сумма свыше 100к - уж лучше идти прямо на биржу
4. в чем разница между парой ХХХ/ЮСД и фьючем ХХХ?
Кроссы, разумеется, это совершенно другое.
ок. ссылку можно на нинзю (в личку желательно)? глянуть надо, есть уже что сравнить. во первых интересует наличие задержки... во вторых - у меня уже прога на си шарпе написана. в третьих - если то же получу, что мне удалось, то проблема с гаданием на кофейной гуще отпадает. одно непонятно - баксы за баксы что ли продаются/покупаются (странно как то...).??
я тоже не юзал нинзю плотно. ссылку в поисковике можно найти. собственно по этому и вопросы встают
нинзю качать не стал. прочитал инструкцию по работе с ней и понял - та же инфа, прямо с сайта СМЕ (и без нинзи имею уже) и стакан (качаем МТ5, пользуем, нет проблем). и весь негатив, который описал lactone. вобщем ничего необычного и нового для себя не нашёл.
вообще, если по большому счету - не важно где и на чем торговать. любая какая нибудь цифра (инструмент, график, индикатор) в некой платформе может лишь подтвердить или опровергнуть правильность действий трейдера. а трейдеру - приемлемые условия для входа в торговлю только по сути нужны и свой алгоритм (стратегия).
замучаешься ждать idlerпару:
Евра выдохлась, вернёмся к старому прогнозу 1.0800 .
А вот йенка не теряет оптимизма первая коррекция 123.3
доп. зы)))) зачем лезть в нинзю если нет тс ))))) (а если есть тс - то зачем нинзя)
Евра выдохлась, вернёмся к старому прогнозу 1.0800 .
А вот йенка не теряет оптимизма первая коррекция 123.3
дышит пока что)))
скорее всего я на ней выдохся сегодня ))) все мозги вынесла...