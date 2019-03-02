FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 840
купил ужо на неск сек, взял 100-ку и снова соль)
)))
вот смотри - не по графикам, а так думаю, что покупателей больше чем мама не горюй. Амеры закроются в 3 часа по мск. Не думаю, что они слабинку дадут до самого закрытия, раз уж пошла такая пьянка.
объемы - это покупки и продажи, между которыми (как в паритете, как внутри лока) ползет цена (синим). график абсолютно другой. все линии практически прямые.
я тебе так скажу если есть сигналы 15 - 40 пипок и они срабатывают (пусть не всегда) то можно потестить, а если меньше 3-10 пип. то пустая затея.
ну у меня продажа пока. байка была - это косяк небольшой у проги - это дело житейское и поправимое. сигнал до нескольких дней обычно держится...
...
байкнул)
ну молодцом! (а на проге из 100 сделок сколько положительных?)
100 сделок это сколько дней? )
посмотрим, демо пока что)
то что байкнул - стёр, хилый сигнал (чей то фиксинг похоже торкнул), не хочу людей с ума сводить... чуток переждать надо мне кажется, но у меня байка есть...
100 сделок это сколько дней? )
посмотрим, демо пока что)
купил - закрыл = сделка 1 шт. купил - закрыл = сделка вторая, и так до 100 штук. (пока переписываемся у тебя штуки 3 было - вообще думал у тебя короткие сделки или нет ?)