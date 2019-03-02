FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 840

_new-rena:
купил ужо на неск сек, взял 100-ку и снова соль)
Ishim:
вот смотри - не по графикам, а так думаю, что покупателей больше чем мама не горюй. Амеры закроются в 3 часа по мск. Не думаю, что они слабинку дадут до самого закрытия, раз уж пошла такая пьянка.
 
_new-rena:
я вот смотрю м5 красная свечка там продажи потом зелёная там покупки, а объёмы не то же самое? как их торговать? (слышал пипсуют их - зрение портят((()
 
_new-rena:

объемы - это покупки и продажи, между которыми (как в паритете, как внутри лока) ползет цена (синим). график абсолютно другой. все линии практически прямые.

я тебе так скажу если есть сигналы 15 - 40 пипок и они срабатывают (пусть не всегда) то можно потестить, а если меньше 3-10 пип. то пустая затея.
Ishim:
я тебе так скажу если есть сигналы 15 - 40 пипок и они срабатывают (пусть не всегда) то можно потестить, а если меньше 3-10 пип. то пустая затея.

ну у меня продажа пока. байка была - это косяк небольшой у проги - это дело житейское и поправимое. сигнал до нескольких дней обычно держится...

 
_new-rena:
ну молодцом! (а на проге из 100 сделок сколько положительных?)
 
_new-rena:

...

байкнул)

оставь до 1.135 ))))
Ishim:
ну молодцом! (а на проге из 100 сделок сколько положительных?)

100 сделок это сколько дней? )

посмотрим, демо пока что)

то что байкнул - стёр, хилый сигнал (чей то фиксинг похоже торкнул), не хочу людей с ума сводить... чуток переждать надо мне кажется, но у меня байка есть...

 
_new-rena:

100 сделок это сколько дней? )

посмотрим, демо пока что)

купил - закрыл = сделка 1 шт. купил - закрыл = сделка вторая, и так до 100 штук. (пока переписываемся у тебя штуки 3 было - вообще думал у тебя короткие сделки или нет ?)
Ishim:
купил - закрыл = сделка 1 шт. купил - закрыл = сделка вторая, и так до 100 штук. (пока переписываемся у тебя штуки 3 было - вообще думал у тебя короткие сделки или нет ?)
сигнал один и тот же, просто реинвест идет. пока переписываемся удвоил) (с момента как в ветку зашёл)
