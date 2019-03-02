FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 843
к примеру 1к100. Сколько % в залог зарядишь?
У меня 80% (риск) от депо (AccountBalance) и не зависит от плеча (LEVERAGE), делим на маржу (MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)). Можно подставить вместо 80-ти другой прОцент...Формула работает неплохо и она такая:
( Лот = (% / плечо) * депо / маржа )
1000 пунктов до дяди коли.
тогда твой расчет по сложнее будет. Нужно посчитать стоимость пункта, потом итог умножить на 1000, баланс разделить на получившееся значение - это и будет риск. короче ппц. там еще и плечо как то учесть ...
Я буду применять консервативную торговлю. С рискам 1 к 1000.
Рена, с возвращением, где прятался?)
О! Привет Стренж! Я объемы СМЁ-шные рыл. Чтобы не отвлекаться отлучался)
Щас тестирую, не всё нравится пока что, но время свободное появилось уже)
Давай грааль)
ночью объемчика так себе, с этим пока что проблемс... Не готово
Нет! давайте на своих! - и куда нить замониторить - хоть в сигналы! Проведём чемпионат по скоростному занириванию )))))
Ну что, пабэгаем, да?