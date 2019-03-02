FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 843

Новый комментарий
 
_new-rena:

к примеру 1к100. Сколько % в залог зарядишь?

У меня 80% (риск) от депо (AccountBalance) и не зависит от плеча (LEVERAGE), делим на маржу (MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)). Можно подставить вместо 80-ти другой прОцент...Формула работает неплохо и она такая:

( Лот = (% / плечо) * депо / маржа )

1000 пунктов до дяди коли.
[Удален]  
Speculator_:
1000 пунктов до дяди коли.
тогда твой расчет по сложнее будет. Нужно посчитать стоимость пункта, потом итог умножить на 1000, баланс разделить на получившееся значение - это и будет риск. короче ппц. там еще и плечо как то учесть ... лучше уж как Миф вчера написал - 4% риска, т.е. стоп и в думки)
 
_new-rena:
тогда твой расчет по сложнее будет. Нужно посчитать стоимость пункта, потом итог умножить на 1000, баланс разделить на получившееся значение - это и будет риск. короче ппц. там еще и плечо как то учесть ...
Зачем усложнять то визуально отмерил и всё
 
Рена, с возвращением, где прятался?)
 
Speculator_:
Я буду применять консервативную торговлю. С рискам 1 к 1000. 
Нет! давайте на своих! - и куда нить замониторить - хоть в сигналы! Проведём чемпионат по скоростному занириванию ))))) 
[Удален]  
stranger:
Рена, с возвращением, где прятался?)

О! Привет Стренж! Я объемы СМЁ-шные рыл. Чтобы не отвлекаться отлучался)

Щас тестирую, не всё нравится пока что, но время свободное появилось уже)

 
_new-rena:
О! Привет Стренж! Я объемы СМЁ-шные рыл. Чтобы не отвлекаться отлучался)
Давай грааль)
[Удален]  
stranger:
Давай грааль)
ночью объемчики так себе, с этим пока что проблемс... Не готово
 
_new-rena:
ночью объемчика так себе, с этим пока что проблемс... Не готово
Ну как всегда )))
 
Ishim:
Нет! давайте на своих! - и куда нить замониторить - хоть в сигналы! Проведём чемпионат по скоростному занириванию ))))) 

Ну что, пабэгаем, да? 

 

1...836837838839840841842843844845846847848849850...2119
Новый комментарий