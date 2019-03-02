FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 833

Миф, может тебе в аналитики податься! ;)
Myth63:

первые 2 покупки ( очень маленькие) строго по сигналу, но там падение было на панической распродаже после слов драги о куе. что я и констатировал возврат в 5477

далее просто ждать вывалились сразу три сигнала. купили. далее по накатанной купили, остопили народ, и полетели вверх. причём при вылете из канала показаля чёткий бай. скрины с коментом выкладывал. 

кто тут постоянно сидит, помнит что я показал долговые провалы, но не входил в рынок на вопрос почему, я отвечал что ещё успею=)

в принцепе, ничего такого не случилось если рассматривать фунт.

 и так могу расписать все 4 пары. 

как щас на евре... кто то сливает евробабки... остальное пока не смотрю

хотя вроде бы по еврику притормозили и с продажами и с покупками. посмотрим чо дальше покажут зрителю)))

Доброго вечера ..Извините вмешиваюсь .Цель по фунту для меня 1,5225..И еще говорил практически перед падением ,что надо менять фунту наклон  или его наклонят ...
 
там еще 1.540 пробить надо и застрять на 1.534
а смысл?? =) нас и тут не плохо кормят=)

как я ни однократно говорил, 99.9% времени мы просто ждём. чем больше лишних телодвижений, тем быстрее слив. 

вот я поскальперить решил=) и прогарел на мониторинге.

 хотя за ту систему что я использую на основном счёте, я слил 3 депо по 300$ (центовиков небыло тогда) пока доконца не понял что я всёже нарыл и как это применять =) 

 по новой системе, обкатка как правило занимает от полу года=) но сама идея зародилась очень давно. вот прикручиваю гайки так сказать=)

НУ меня так показывает И это пока для меня первая цель 1,5225
 

на оанде впервые за долгий период покупателей стало больше чем продавцов, никто не пытался торговать на подобных графиках?

 

 
5625 первая цель )))
 
да я не спорю,так просто своё кривое виденье высказал )
любую систему можно довести до ума, если не сворачивать с дороги. уверен, что каждая принесет прибыль, плохо только что разную... пол года - мало ты говоришь...

продажи по еврику снова слегка пошли в гору...

