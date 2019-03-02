FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 833
первые 2 покупки ( очень маленькие) строго по сигналу, но там падение было на панической распродаже после слов драги о куе. что я и констатировал возврат в 5477
далее просто ждать вывалились сразу три сигнала. купили. далее по накатанной купили, остопили народ, и полетели вверх. причём при вылете из канала показаля чёткий бай. скрины с коментом выкладывал.
кто тут постоянно сидит, помнит что я показал долговые провалы, но не входил в рынок на вопрос почему, я отвечал что ещё успею=)
в принцепе, ничего такого не случилось если рассматривать фунт.
и так могу расписать все 4 пары.
как щас на евре... кто то сливает евробабки... остальное пока не смотрю
хотя вроде бы по еврику притормозили и с продажами и с покупками. посмотрим чо дальше покажут зрителю)))
Доброго вечера ..Извините вмешиваюсь .Цель по фунту для меня 1,5225
Миф, может тебе в аналитики податься! ;)
а смысл?? =) нас и тут не плохо кормят=)
как я ни однократно говорил, 99.9% времени мы просто ждём. чем больше лишних телодвижений, тем быстрее слив.
вот я поскальперить решил=) и прогарел на мониторинге.
хотя за ту систему что я использую на основном счёте, я слил 3 депо по 300$ (центовиков небыло тогда) пока доконца не понял что я всёже нарыл и как это применять =)
по новой системе, обкатка как правило занимает от полу года=) но сама идея зародилась очень давно. вот прикручиваю гайки так сказать=)
там еще 1.540 пробить надо и застрять на 1.534
на оанде впервые за долгий период покупателей стало больше чем продавцов, никто не пытался торговать на подобных графиках?
там еще 1.540 пробить надо и застрять на 1.534
НУ меня так показывает И это пока для меня первая цель 1,5225
любую систему можно довести до ума, если не сворачивать с дороги. уверен, что каждая принесет прибыль, плохо только что разную... пол года - мало ты говоришь...
продажи по еврику снова слегка пошли в гору...